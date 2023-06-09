集產銷整合於大成 改寫品質新標竿 走訪旗艦級洗選廠 溯源可生食級雞蛋

【文／楊雋珩 攝影／吳尚鴻】

大成集團深耕在地超過一甲子，蛋雞飼料市占率高達3成，從原本只賣飼料給養雞戶，到2018年正式將蛋品事業獨立門戶、成立子公司中一食品，布局全臺首創的蛋品產銷垂直整合，現任大成集團總經理、韓家第三代長男韓芳豪是靈魂人物。

聚焦垂直整合擴大優勢 攜手日企打造最大洗選廠

2016年韓芳豪回臺接掌蛋品事業，2017～2018年臺灣接連爆出芬普尼超標、混蛋等食安事件，促使他深刻認知：「雞蛋的品質維護極難，要做就必須把每個環節緊密綁在一起，否則有一點疏失，就無法達到大家期望的食安水準。」而雞蛋屬薄利事業，業界尚無人觸及的上下游整合策略，對擁有渾厚企業實力的大成，正是潛在發展利基。

因此2017年韓芳豪率領團隊，從掌握飼料供應切入，向下延伸契約養殖、洗選加工，並成立全臺最大的蛋品低溫物流車隊，推出自有品牌蛋打進全聯、麥當勞、肯德基、7-Eleven、家樂福等通路，以一條龍模式徹底確保蛋品品質。不出3年，大成躍居雞蛋市占龍頭、占比達1成。

大成總經理韓芳豪談起大成願景：「我們期待農民賺錢，大成為食安把關、幫產業加分，讓消費者享受到高品質的雞蛋。」

著眼洗選加工是帶動產業升級的下一塊重要拼圖，及響應政府推行全面洗選政策的趨勢，2019年大成與日本昭和產業結盟合作，引進世界級的蛋品加工技術及管理經驗。2021年大成宣布中日合資、設於彰化縣大城鄉的旗艦級「昭成洗選廠」動土，預計2023年Q3正式完工投產。「屆時最高產能可達到每小時24萬顆雞蛋，昭成廠將是全臺最大、自動化程度最高的洗選廠。」韓芳豪振奮地說，目前一般洗選廠設備每小時約可處理1～3萬顆雞蛋、部分大廠達8萬顆，大成採用日本Nabel品牌最先進的高速洗選分級機，每小時量能上看12萬顆，「洗選速度是一件事，更重要的是先進的品質把關功能。」

他強調，以往從蛋品搬運裝盤、人工照蛋檢查到包裝，整套流程的人力需求高，如今新廠透過科技洗選及自動倉儲系統，「每顆蛋從原料車運進來，就不會再經過人的手」，大幅降低因人為失誤、疲勞所導致的產品瑕疵及交叉汙染風險。

昭成洗選廠外觀，有顆現代感十足的藍色巨蛋（上圖），內部分成一樓洗選產線與二樓蛋品加工區，光是前者產能就是他廠3～4倍。 （圖片提供／大成鮮蛋）

蛋蛋溯源「玩真的」 自動倉儲系統優點多

實際拜訪昭成洗選廠一窺堂奧，雙層建築占地約3千坪，一樓負責洗選，二樓主要是液蛋、水煮蛋的蛋品加工兼研發基地。有別於傳統小型洗選廠空間狹窄、溼度高，大成廠房明亮乾爽、室內恆溫25°C以下，從原料蛋進場的汙染區到成品蛋包裝的潔淨區，動線規畫獨立明確，一顆蛋得過五關斬六將，才能被放心送到消費者手中。

韓芳豪提到，雞蛋品質首重溫度和速度的管控，大成嚴格落實冷鏈不斷鏈及溯源管理機制，每顆蛋自產下24小時內，由物流車全程溫控配送至洗選廠碼頭，首先會進行微生物及藥殘檢驗，確定雞蛋HU值（Haugh unit，雞蛋鮮度指標）達到國際AA標準才算合格，進場後即進入臺灣首座雙塔式雞蛋自動倉儲系統的原料倉儲。

昭成洗選廠自動化程度高，蛋品在洗選篩分過程之外，也會暫存於全溫控、可溯源的立體式自動倉儲系統。

不同於傳統塑膠蛋籃相互堆疊，高達近10公尺、整齊分層的全溫控倉儲空間，分別設計為400萬顆洗選前及洗選後的雞蛋儲存。人員透過電腦精準設定、記錄每批蛋的牧場、認證、規格、日期、儲位等細項，分門別類不怕交叉汙染，先進先出保持最佳鮮度。藉由大數據分析，韓芳豪自豪：「每顆蛋不管來自哪個牧場到變成產品，都不會出錯、都可被清楚溯源，因為我們的蛋不靠人來管理，靠系統管理。」

當原料蛋出倉準備洗選，會由機械手臂分離蛋盤、自動上蛋至洗蛋機，以添加次氯酸鈉洗劑的溫水，透過三段高壓噴水、洗蛋刷刷洗、沖淨，清除蛋殼表面大部分髒汙。再由輸送帶送往乾燥機，以冷風烘乾和乾燥軟毛刷去除水分，接著進入「壞蛋」無所遁形的篩選分級階段。

原料蛋出倉後，會由機械手臂抓起蛋籃、自動落蛋於高速洗選機前，完全不假人手。

雞蛋透過高壓噴水、毛刷清洗後，可有效去除蛋殼表面沾附的髒汙、糞便及看不見的病菌。

好蛋、壞蛋、格外蛋 洗選篩分更快更精準

整套篩分流程，第一關保留傳統人工檢視挑蛋的強光照蛋機，後端再連接數臺高精密儀器，強化雞蛋的品質檢測與重量檢測。昭成洗選廠廠長謝志享介紹，「從破蛋、髒汙偵測、隱形裂痕偵測、UV燈殺菌消毒到蛋殼內的異常蛋檢測，一般人工無法看到的細節，都逃不過這套設備。」舉例，其聲納裂痕偵測裝置，會以3支小棒槌多角度連續敲擊雞蛋16次，準確聽診出裂紋蛋特有的回音；在內容物部分，獨到的光譜採集分析技術，不僅能偵測到有微小血塊的血斑蛋，也挑得出散黃蛋、無黃蛋、雙蛋黃、腐敗蛋或蛋黃顏色過淺等異常蛋，加以淘汰。

留下來的好蛋，走到重量分級這關，會由機器幫每顆蛋磅秤計重，並針對所設定的蛋盒盒重，篩選出每10顆蛋配置於一個專用蛋盤。在標準蛋以外，特大或特小的蛋會分流至指定軌道，供作液蛋原料來源。等於除了殼蛋，「大成的液蛋同樣經過洗選消毒，成本更高。」謝志享補充，尤其昭成廠整合蛋品洗選和加工於一處，洗選出的格外蛋直接上二樓，省去運銷成本和溫控風險，安全性更高。

待雞蛋們被徹底淨身、搜身後，會被送進成品蛋倉儲，至此，一顆蛋自離開原料倉、洗選到入庫，耗時不過約4分鐘。之後洗選廠便可依據前端產銷需求，適時叫出規格相應的雞蛋出倉包裝。經過溯源標示噴印、裝盒、人工檢視，再分成塑膠籃或紙箱兩類包裝，出貨時會再次抽樣檢驗。謝志享透露，如此成就的每顆洗選蛋，成本足足貴上20～30％，源自對品質的堅持，大成寧可在過程中挑剔，汰除掉許多隱藏劣蛋，只為換到最終更完美的鮮蛋。

大成保留傳統照蛋機人工挑蛋的步驟（上圖）

並引進世界級設備強化雞蛋髒汙、裂紋蛋、異常蛋檢測（上圖）前者除了是做到double-check，也避免破損蛋蛋液汙染機器。

分級計價為雞蛋加值 全面洗選促進產業升級

除了硬體實力超群，將蛋品食安擺第一，昭成廠針對員工的教育訓練和工作規範也是近乎苛求的程度，從分區門禁權限、工作服穿法、指甲和頭髮長度乃至洗手次數，無一不管。花費超過10億及龐大心力投資管理一間世界級的洗選廠，韓芳豪正色道，背後動力始終源於大成與農民共好的企業精神。

「大成做飼料至今第66年，我們的模式一直是農民養得好、農民賺錢，大成才賺錢。」由此延伸大成大力支持雞蛋全面洗選、分級計價的立場，他解釋，長期以來蛋農交蛋給大盤價格固定，蛋價天花板讓多數蛋農對於養得好或壞，缺乏自我精進的動機。然而透過導入完善的洗選程序，機器篩分可為雞蛋區別客觀的品質等級，逐顆噴印能清楚揭露各牧場的產量和溯源資訊。

有此基礎，大成便可向蛋農提出差異化的分級收購價，鼓勵其提升兢爭力，「養得好就多賺」，讓農企業與蛋農聯手提升末端產品更大的價值，使消費者認同並買到更安心多元的雞蛋產品，再將利潤回饋給上游蛋農，創造韓芳豪心中蛋雞產業發展的正向價值鏈。

「推動雞蛋全面洗選，長期來看對臺灣絕對是多贏、加分的事。」他分享，第一對消費者，食安風險可降到最低，阻絕沙門氏菌等致病菌或溫溼度過高等環境危害；第二對產業界重視的疫病防治，一般運輸蛋品的載具，蛋盒為一次性包材，但蛋籃、蛋盤是重複使用，在外流通若未定時清洗，就可能成為病毒傳播媒介，在洗選廠則有機器自動為每批次生產後的器材消毒。

縱觀目前國內雞蛋洗選率約5成，除了現有的校園、超商、量販店等七大通路，行政院農業委員會今年也預計將早餐店、烘焙、餐飲業者納入使用洗選蛋的規定。韓芳豪呼應，推動全面洗選是教育的過程，須先漸進增加市場需求，才能推升企業和小農投資洗選的拉力。

包裝區共有5條產線負責不同品規的蛋品包裝，除了蛋盒是一次性包材，蛋籃皆會定時清洗消毒。

夠龜毛才敢讓你生食 與雞農邁向智慧化養雞

隨著昭成洗選廠正緊鑼密鼓地試車，今年大成拓展雞蛋霸業的另一項重要標的，還有預計下半年上市、國產標準最嚴謹的可生食級雞蛋。「我們很愛吃不熟的雞蛋，但食安觀念卻沒那麼強。」韓芳豪笑稱，臺灣許多料理或飲食習慣吃得到半生熟的蛋，例如吃火鍋喜歡打顆生蛋黃拌沙茶醬、日式親子丼、美乃滋和提拉米蘇等，卻忽略雞蛋若未經清洗和高溫烹調，蛋殼表面的高致病微生物，一旦感染蛋液或其他食材，食用恐引發腸胃道症狀甚至致命危機。

如何將在日本普遍供應的生食級雞蛋帶進臺灣？大成引入日本技術，在牧場端，就開始為飼養的小雞、中雞、產蛋雞，做足詳盡的環境衛生和疫苗防護計畫，不僅會對禽舍多次消毒採檢、為雞接種沙門氏桿菌疫苗，也有獸醫團隊每月幫雞進行抽血、糞便採檢等健康檢查。在加工端，紮實的洗選廠品管和冷鏈物流布局，也能確保每顆蛋從頭到尾的潔淨度和新鮮度維持在最佳水準。

大成推出的品牌蛋品包含「散步雞」動福蛋、葉黃素機能蛋、完整履歷的溯源蛋等，呈現從源頭飼養、洗選加工到冷鏈保鮮的一條龍安心品質。

從親子丼到火鍋沾醬加顆生蛋，臺灣人的飲食日常裡，常有生雞蛋的存在，卻不見得認知到沙門氏菌的危害。

大成以可生食級雞蛋作為自我深化產銷一條龍的新標竿，期望讓臺灣人享受到品質更優、食安無虞的蛋品。也看好政府加大力道，鼓勵及放寬業者申請建置，更有效率、對環境負擔壓力更低的密閉水簾式等智慧型養殖場。

大成全方位保障食安，生產過程除有獸醫師定期為雞健康檢查（上圖） （圖片提供／大成鮮蛋）

品檢部門也會進行飼料與雞蛋藥殘檢測（上圖） （圖片提供／大成鮮蛋）

大成所屬的自養場與契養場，主要以密閉水簾為主，也有合乎人道飼養的平飼動福蛋雞舍。在飼料上除了絕不斷料，從飼料廠管線到飼料車運輸，也完全分成空白線和非空白線，以杜絕飼料中的藥物交叉汙染，對今天吃什麼、明天就生什麼的蛋雞造成影響。韓芳豪提到，農民與大成合作，第一不用煩惱飼料營養的問題，第二蛋雞有專屬家庭醫生和營養師陪伴，第三硬體設施的升級，「如果儲蛋間夏天35°C，我們協助你買冷氣、裝循環扇。」

雞蛋生產的每一哩路，大成始終保持精益求精的態度與對環境、生產者、消費者負責任的永續視野，看似簡單，蛋不簡單，雞蛋巨人的進擊之路，或許才剛起步。

邁向家禽智慧化養殖目標，大成禽舍主要以密閉水簾為主，並與契養戶緊密合作，會為不同階段的雞調配分期飼料及改善硬體設施。 （圖片提供／大成鮮蛋）

邁向家禽智慧化養殖目標，大成禽舍主要以密閉水簾為主，並與契養戶緊密合作，會為不同階段的雞調配分期飼料及改善硬體設施。 （圖片提供／大成鮮蛋）

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