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夜襲柯文哲喊山盟海誓 郭台銘天亮說忘了

聯合報／ 記者蔡家蓁林縉明／連線報導
鴻海創辦人郭台銘（左）在金門邀民眾黨主席柯文哲（右）看海，遠望對岸廈門燈火。圖／取材自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘（左）在金門邀民眾黨主席柯文哲（右）看海，遠望對岸廈門燈火。圖／取材自郭台銘臉書

鴻海創辦人郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲前夜裡並肩金門看海，郭還說與柯「山盟海誓」，引發柯郭配聯想。但柯昨說，並未與郭談二○二四合作，還直言郭不會當副手。郭對於前夜的「山盟海誓」，昨早揮揮手說「忘記了」，不願再多談。

柯昨表示，自己的副手標準第一是要品德，也較喜歡企業界、中南部人且互補性高的人選，雖然與郭有互補性，對方也不會來當副手，且兩人票源又重疊「很奇怪」。

據悉，柯文哲與郭台銘談話並未談到政治合作，主要是郭台銘暢談商業經驗，完全沒有談到合不合作或政治相關議題。柯文哲前天晚間結束行程準備回民宿時，發現有數通郭台銘的未接來電；柯回到民宿時，發現郭已到場等候，現場還有郭台銘的自媒體小組跟媒體，呈現堵人狀態，隨即郭台銘邀請柯文哲到海邊聊天。

知情人士透露，郭台銘疑似略帶幾分酒意，跟柯文哲暢聊，但因在場媒體、幕僚、圍觀民眾眾多，兩人並未談到「柯郭合、柯郭配」等政治議題，而是郭台銘跟柯文哲望著廈門聊商業經驗。

郭台銘突然拜會柯文哲，民眾黨及柯文哲幕僚事前都不知情。柯的幕僚認為，前晚情況有點被郭突襲的感覺。

金門 賴清德 郭台銘 柯文哲

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