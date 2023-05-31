赴金門論和平 郭台銘：我心平靜 不為任何職位

鴻海集團創辦人郭台銘昨天下午在金門出席「企業家青年座談會」，提及「沒有和平，一切都是虛幻」，強調自己不必追求任何名位；昨晚在臉書進一步表示，很多人以為他昨天去金門，是為了追求政治意圖，「但我要告訴大家，我的心非常平靜，也不是為了任何職位，只想在下半輩子，繼續為人民做點事」。

郭台銘昨在座談會前與金門縣長陳福海一同受訪，兩人一致認為「一定要和平，和平無價」。談到兩岸關係，郭台銘說，「有了和平才有繁榮，有了繁榮台灣才能發達」，他會用畢生經驗追求，為中華民國台澎金馬的二千三百萬國民盡一分心力。

「不做地緣政治犧牲品」

他強調，台灣要有自主，絕對不要做任何地緣政治的犧牲品、被當作籌碼。同時也感謝陳福海縣長，金門將來是一個兩岸談判和平核心點，要讓兩岸往和平的方向推動。

在座談會中，郭台銘說，這趟到金門心情很平靜，不為任何職位，而是要來推廣自己理念，只求為人民有所貢獻。他近期也在想：「台灣的未來何去何從？而又是什麼樣的候選人，可以給台灣更好的未來以及ＡＩ經濟趨勢。」

談到和平宣言，郭台銘指中華民國就是我們的國家，中華民國的憲法是「一中」憲法，而這也和對岸的立場不同，被稱為「重疊主權」，是雙方對於主權的爭議。既然有爭議，那就各說各的，各自表達自己的立場，叫做「一中各表」，又稱作「九二共識」。

郭台銘主張在「一中各表」的原則基礎上，和大陸重新展開談判，兩岸可以坐下進行「金門和平會談」，不需要第三方介入，需要談多久就談多久，完成談判前可先恢復以往的正常交流。

「兩岸談判 跨黨跨世代」

郭台銘呼籲，希望藉由「跨黨派、跨族群、跨世代」的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的談判。以堅守台灣民主、自由、法治，尊重二千三百萬人既有生活方式為前提，完成談判，堅守和平。只求為台灣人民，找出雙方和平的路。

郭台銘說，他給賴清德的和平宣言裡，告訴他台灣是我們的家，為了人民的幸福，一定要保持和平，絕不要做地緣政治的犧牲品，也不要被當作談判的籌碼。但維護台灣國防安全絕不退縮，這不意味兩岸必須透過戰爭解決爭議。

郭台銘也告訴賴清德，非常認同賴「和平是爭取來」的說法，但如果兩岸始終不開啟談判與溝通，持續在兩岸議題上挑釁炒作，雙方關係只會加深惡化，讓台灣人民生活越來越困難。

「沒和平 一切都是虛幻」

郭台銘昨透過辦公室發新聞稿表示，他不求任何職位，只為二千三百萬人民憂心「沒有和平，一切都是虛幻」。

民眾黨總統參選人柯文哲昨與鴻海創辦人郭台銘在金門出席城隍廟遶境活動，兩人兩度同框雖無太多交談，但互動熱絡，郭還主動與柯握手還遞上毛巾，兩人不僅演出「同框抬轎」戲碼，昨晚還留在金門過夜。郭台銘昨晚主動到柯文哲下榻的民宿找柯到海邊散步「聊一聊」，郭還笑著說「我跟柯市長海誓山盟」，讓旁人不禁莞爾。