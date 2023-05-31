新聞幕後／郭柯抬轎早寫好 郭賴同框搞突襲

金門浯島邑主城隍廟遶境意外成為二○二四總統前哨戰，民進黨總統參選人賴清德、民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘昨天齊赴金門，暢談總統級的兩岸和平議題；郭台銘巧妙串連「郭賴同框」、「郭柯抬轎」，既是天意、亦是人為。

金門位於兩岸樞紐，歷任總統參選人每訪金門必談兩岸議題。農曆四月十二日「迎城隍」是在地大事，以往幾乎是縣長、議長與立委層級參加，今年卻一次迎來三位總統級大咖，賴、柯、郭「與神同行」，背後各有盤算。

在金門立委陳玉珍邀約下，郭台銘原有意搭客機前往金門，但因一行十多人機票難訂，郭台銘後來決定搭乘私人專機前往，顯示郭此行決心。

「郭柯抬轎」是事先寫好的劇本，「郭賴同框」卻有變數，必須天時地利人和。據轉述，郭台銘出發前就準備好一個「錦囊妙袋」，他用大信封裝著「金門和平宣言」，搭專機時親筆在信封寫下「面呈賴主席」，主題「戰爭與和平」，署名是「中華民國國民郭台銘」。郭台銘寫好後對摺放進貼身口袋，連同機幕僚都沒過目，這封信也是郭台銘促成「郭賴同框」的秘密武器。

賴清德昨拜廟致詞後轉身就要離開，郭台銘當場遞給賴「和平與戰爭」紙袋，呼籲兩岸要交流、談判，技巧性留下「郭賴同框」歷史畫面；昨天下午城隍爺遶境，郭、柯共同抬轎，形成另類「藍白合」。這些同框、抬轎的背後傳遞出某種政治意涵，即使未獲國民黨提名，郭台銘在綠白間仍是關鍵角色；據了解，郭台銘赴金門除重申和平宣言，強調自己最能維持兩岸和平，另一方面，郭為維持政治能量，未來除了幫立委參選人站台外，也在籌備政策大智庫。雖然郭強調自己沒有在爭取職位，但勇於為民奉獻之心以打破藍綠，唯獨郭侯之間仍然缺乏對話，無疑是侯友宜的一大壓力。

不過，郭台銘目標是促成兩岸和平談判，即使柯文哲也呼應兩岸交流、對話的基調，但賴清德隨後致詞表示，要交流與談判都很好，但不能夠放掉主權，不能要求台灣先接受九二共識、一個中國原則。藍綠白看似同框，和平論述卻未必同調。