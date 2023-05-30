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民進黨：和平共榮是世界民主同盟國家共同的理念

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，和平共榮是世界民主同盟國家共同的理念。本報系資料照
民進黨表示，和平共榮是世界民主同盟國家共同的理念。本報系資料照

鴻海創辦人郭台銘與民進黨主席賴清德金門迎城隍活動合體，郭台銘將日前提出的「兩岸和平宣言」送交到賴清德手上。民主進步黨表示，和平共榮不僅是2300萬人民的期待，也是世界民主同盟國家共同的價值。

民進黨指出，和平無價，戰爭沒有贏家，民進黨過去為民主打拚，未來將為和平奮鬥，面對中國的文攻武嚇，民進黨不會改變和平的立場，也不放棄任何和平的機會，將秉持「對等」、「尊嚴」的原則，展現自信，進行兩岸對話和交流，來增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同為兩岸人民的福祉努力。

民進黨表示，無論朝野，台灣人必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」這四個堅持。因為這四個堅持，是「無論現在或未來」，維持區域和平穩定現狀的基本方針，更是台灣人民的最大公約數。

金門 賴清德 郭台銘 柯文哲

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