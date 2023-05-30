服務處揭牌後赴城隍廟 柯文哲一見郭台銘握手長達40秒

民進黨總統參選人副總統賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘今出席金門浯島城隍遶境活動。賴與郭兩人輪流致詞後，賴便離場，柯文哲則晚了20幾分鐘到場，與郭握手致意長達40秒，讓媒體拍照，但彼此並未交談，合照完柯便轉身進廟，郭則朝廟外走。

柯文哲今日在金門行程滿檔，一早先赴民眾黨金門服務處揭牌。柯說，金門在歷史上經過古寧頭戰役、八二三砲戰，過去在兩岸關係上是戰地的角色，這任務也結束相當長一段時間，不過金門還是離島，還是很多問題，包含交通、教育及醫療等，過去兩黨對金門都有提出自由化國際化的訴求，不過一直沒有具體實踐。

柯文哲指出，他是醫生知道金門常駐人口5萬多人，醫療一直是個問題，且65歲以上人口超過2萬人，所以長照需要建立完整系統。另外，小三通恢復以後，目前單向過去，台灣可到廈門，廈門不能到台灣。就2019年數據，從大陸過來就有24萬多人，一年應該近50萬人，這些人對金門經濟發展相當重要，希望這個問題可以稍微解決。

柯文哲說，金門是一個台灣最接近大陸的地方，台灣應當是中美溝通的橋梁，而非中美對抗的棋子；所以同樣道理，也希望金門是兩岸之間交流的地方，而非互相對峙的地方，希望金門是兩岸關係的和平試驗區，他也會朝這目標來金門發展。