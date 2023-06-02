掃到颱風尾 樹倒砸中路過汽車

瑪娃颱風為台灣帶來雨量，中北部多座水庫有明顯進帳，但連日的風雨中，也發生多起路樹倒伏意外，損傷車輛。專家指出，極端天氣的風雨強度會明顯提高，樹木倒伏意外的頻率也會越來越高，應更加重視樹穴空間、樹木修剪及巡檢等工作。

新竹縣竹東鎮昨天發生路樹倒伏，當場砸中一輛路過的小客車，車頂被砸到凹陷，擋風玻璃全碎，駕駛沒想到好端端開在路上卻天降橫禍，萬幸的是路樹砸在駕駛座旁的位子，雖受驚嚇卻並未受傷。

行車記錄器拍下事發時，當地路段下著雨，駕駛突見前方路面不斷有樹枝、樹葉掉落，因此停下車查看，沒想到山壁滑下一棵大樹，往車輛方向倒下，將自小客車壓扁，駕駛幸運躲過一劫。

高雄市楠梓區海專路快車道昨天上午也有大樹不敵強風吹襲，樹枝斷裂，砸中路邊停放的轎車，另有樹枝掉在行進中的轎車前，車主被驚嚇。小港區山明路、北林路上圍牆邊則有3棵路樹倒伏，一度影響行車通行。

林業試驗所昨天舉辦「台日靭性都市林管理技術研討會」，大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷指出，綜合台日都市林專家的意見，近年來不斷有路樹倒伏砸到人車的意外，究其原因主要是樹穴空間太小、根系無法伸展，以致抓地力有限，路樹長成一定程度，根系就難支撐樹的重量而倒下。

另外，樹穴易積水，可能讓路樹染病，即使是修剪樹枝，若方法不對也會影響。陳鴻楷表示，修剪樹枝也很關鍵，好比樹冠頂端修剪過多除影響根系生長，日後長出的枝條恐會造成整棵樹頭重腳輕，倒伏機率大為提升，不可不慎。由於極端天氣型態明顯，所有管理路樹的單位或個人都要有所警覺，才能避免路樹倒伏意外。

北水局表示，基隆新山水庫、新竹寶山寶二水庫蓄水率都已到達9成，翡翠水庫蓄水率則逾52.4%，石門水庫蓄水率也衝到42.7%，經濟部已將燈號全轉為藍燈，代表穩定供水。明德水庫蓄水逼近滿水位，永和山水庫接近8成蓄水，鯉魚潭水庫突破6成，水情燈號昨也由綠轉藍。