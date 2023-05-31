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強度減弱、暴風圈縮小！氣象局：估下午5:30分解除中颱瑪娃海警

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
氣象局預估下午5:30分解除中颱瑪娃海警。取自中央氣象局
氣象局預估下午5:30分解除中颱瑪娃海警。取自中央氣象局

中央氣象局下午指出，根據最新資料顯示，中颱瑪娃中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北北東移動，暴風圈正掠過台灣東南部近海，對巴士海峽及臺灣東半部海面構成威脅。但颱風未來強度有稍減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢，預估下午5:30分解除中颱瑪娃海警。

受颱風外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局下午針對北北基等11縣市發布豪雨特報。

氣象局指出，今天宜蘭縣、新北市及台中市山區有局部大雨或豪雨發生，大台北、桃園、新竹、花蓮、臺南、高雄地區及南投山區(奇萊山區)有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石及坍方。

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