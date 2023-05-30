瑪娃颱風逼近 野柳地質公園即時監控風浪

瑪娃颱風緩慢接近台灣，北台灣未見風雨，野柳地質公園上午陸續湧入大量遊客人潮，不過園區也因應颱風準備好防颱措施，在園區各個熱門拍照景點派遣警衛站崗，即時監控風浪情況，只要有遊客越線拍照就會吹哨警戒，以策安全。

野柳地質公園副總林俊毅指出，北海岸受瑪娃颱風影響目前沿岸都可以看見不少浪花，雖然還未見到風雨狀況，但也因為野柳地質公園位於礁岩岸邊，園區不僅在幾個大景點派遣警衛，服務中心還設有即時監控系統，加強監控人潮以及浪況，只要發現浪況變大潮水高漲時就會立刻通知現場工作人員前往注意。

瑪娃颱風慢慢逼近，但新北市尚未發佈海警，所以野柳地質公園目前會繼續營業，不過園區也將持續關注颱風動態，如果觀測漲潮起風有大浪的話，不排除會封閉園區較危險區域，以確保遊客安全。