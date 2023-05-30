颱風瑪娃逼近台東出現火燒雲 民眾喊像九尾狐
中度颱風瑪娃逼近，空氣懸浮微粒少，加上太陽折射，台東昨天傍晚出現「火燒雲」，有民眾拍到南橫上空的火燒雲，像貓又像九尾狐。
中央氣象局昨晚發布中颱瑪娃海上颱風警報，受到外圍環流影響，昨天傍晚台東東邊出現「火燒雲」，許多民眾舉起手機拍下分享。有民眾拍攝時發現後方海面上出現七彩雲，興奮地說「太幸運了」。不過，只出現不到10分鐘，就消失不見了。
另外，在南橫山區的高山協作馬姓男子也拍攝到像龍捲風般的火燒雲，有網友說，正面看就像貓的臉部，如果拿橫的就像民間故事中的「九尾狐」。
中央氣象局台東氣象站主任黃嘉美告訴中央社記者，原本日落時分太陽光由於入射角度越來越小 （越接近地平面），使得可見光中波長較長的紅光及黃光，相較容易照射至地表。
加上昨日颱風接近，外圍雲帶較厚且紮實，大氣中水氣的顆粒較大亦較多，使得紅黃光最後被散射至人眼的情況更顯著再者，颱風外圍沉降氣流致使空氣中懸浮微粒不易揚起，使大氣中有極為良好的能見度，有凸顯色彩亮度的明顯效果，就是一般所說的火燒雲。
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