快訊

全球科技業CEO每天穿同款衣服盤點 黃仁勳的招牌「最厚實」

瑪娃颱風緩慢移動中！彭啟明指出北部風颱雨明顯 「這2天影響最劇烈」

南方澳情人灣落海女學生找到了！今早大浪將遺體推到近岸邊

颱風瑪娃逼近台東出現火燒雲 民眾喊像九尾狐

中央社／ 台東縣30日電
瑪娃颱風外圍環流開始影響台灣東部天氣，昨天傍晚台東中央山脈的山頭上不僅出現火燒雲，民眾拍到海上也出現一小塊有如立的的七彩雲，不到10分鐘就消失不見。圖／讀者提供
瑪娃颱風外圍環流開始影響台灣東部天氣，昨天傍晚台東中央山脈的山頭上不僅出現火燒雲，民眾拍到海上也出現一小塊有如立的的七彩雲，不到10分鐘就消失不見。圖／讀者提供

中度颱風瑪娃逼近，空氣懸浮微粒少，加上太陽折射，台東昨天傍晚出現「火燒雲」，有民眾拍到南橫上空的火燒雲，像貓又像九尾狐。

中央氣象局昨晚發布中颱瑪娃海上颱風警報，受到外圍環流影響，昨天傍晚台東東邊出現「火燒雲」，許多民眾舉起手機拍下分享。有民眾拍攝時發現後方海面上出現七彩雲，興奮地說「太幸運了」。不過，只出現不到10分鐘，就消失不見了。

另外，在南橫山區的高山協作馬姓男子也拍攝到像龍捲風般的火燒雲，有網友說，正面看就像貓的臉部，如果拿橫的就像民間故事中的「九尾狐」。

中央氣象局台東氣象站主任黃嘉美告訴中央社記者，原本日落時分太陽光由於入射角度越來越小 （越接近地平面），使得可見光中波長較長的紅光及黃光，相較容易照射至地表。

加上昨日颱風接近，外圍雲帶較厚且紮實，大氣中水氣的顆粒較大亦較多，使得紅黃光最後被散射至人眼的情況更顯著再者，颱風外圍沉降氣流致使空氣中懸浮微粒不易揚起，使大氣中有極為良好的能見度，有凸顯色彩亮度的明顯效果，就是一般所說的火燒雲。

瑪娃颱風

延伸閱讀

瑪娃颱風掀巨浪 花蓮岸巡拉封鎖線籲勿觀浪

瑪娃颱風掀6、7公尺大浪 台11線邊坡滑落岸際

颱風瑪娃北上 花東沿岸劃定246處警戒區

颱風瑪娃海警 墾管處關閉6沙灘籲勿觀浪

相關新聞

彭啟明：北部風颱雨很明顯 明後天更密集

瑪娃颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向北轉北北西緩慢移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面。天氣風險公司總經理...

中颱瑪娃過後還有梅雨嗎？ 賈新興曝喜訊

中颱瑪娃過後還有梅雨嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，展期資料顯示， 6月9日前後環境有利降雨發...

瑪娃將北轉 吳德榮：暴風圈通過東側海域 北部東北部防致災雨

氣象局昨晚針對「瑪娃」發布海上警報，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今日至周四瑪娃在台灣東側通過時仍是「大型...

中颱瑪娃緩慢前進 今天東、西半部天氣兩樣情

中央氣象局昨晚8時30分發布中颱瑪娃海警，預報員謝佩芸表示，最接近颱風的蘭嶼、綠島，要嚴防颱風影響；沿海風浪大，海象惡劣...

颱風瑪娃風浪大 明後天最靠近台灣

中央氣象局昨晚8時30分發布中颱瑪娃海上颱風警報，因颱風朝西北極緩慢移動，周三明顯往北移動後速度才會加快，因此影響台灣時...

颱風瑪娃逼近台東出現火燒雲 民眾喊像九尾狐

中度颱風瑪娃逼近，空氣懸浮微粒少，加上太陽折射，台東昨天傍晚出現「火燒雲」，有民眾拍到南橫上空的火燒雲，像貓又像九尾狐

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦