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颱風瑪娃風浪大 明後天最靠近台灣

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
氣象局提醒，瑪娃帶來風浪大，避免海邊活動。圖／本報資料照片
氣象局提醒，瑪娃帶來風浪大，避免海邊活動。圖／本報資料照片

中央氣象局昨晚8時30分發布中颱瑪娃海上颱風警報，因颱風朝西北極緩慢移動，周三明顯往北移動後速度才會加快，因此影響台灣時間將至周四，周三、四最靠近台灣，降雨範圍以北部、東半部為主，預估風浪將大於雨勢。

中央氣象局預報員黃恩鴻指出，瑪娃強度略減，近中心最大風速從每秒45公尺降至43公尺，7級風暴風半徑維持300公里。黃恩鴻說，昨天到今天，瑪娃路徑朝西北極為緩慢移動，持續到周三明顯往北移動後，速度才會加快，影響台灣時間在周二至周四，周三、四距離台灣最近，預估周五往東北遠離台灣，才會減弱為輕颱。

中颱瑪娃昨晚8時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約540公里之處，以每小時8公里速度，向西北轉北北西進行。圖／中央氣象局提供
中颱瑪娃昨晚8時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約540公里之處，以每小時8公里速度，向西北轉北北西進行。圖／中央氣象局提供

颱風影響，降雨範圍以北部、東半部為主，宜蘭、花蓮今有局部大雨；周三、四颱風在東半部外海往北走，北部山區、東北部有局部大雨或豪雨。

他提醒，瑪娃帶來的風浪會大於雨勢，東北部浪高明顯；預估基隆北海岸、南部、東半部、恆春半島沿海、澎湖、馬祖有長浪發生，其中東半部、恆春半島沿海有6米以上，隨颱風漸近，浪會持續一陣，甚至更大。

瑪娃颱風

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