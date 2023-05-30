瑪娃進逼 龜山島封島 嘉澎停航

中颱瑪娃步步進逼，東部外海出現長浪，宜蘭龜山島今繼續封島，視風浪情況不排除延長到周五，太平山國家森林遊樂區今下午4時起預警性休園至6月2日。台東往返離島蘭嶼、綠島交通船上周六起已先停航，嘉義布袋往返澎湖馬公航班今、明兩天也全停。

瑪娃颱風有北轉趨勢，在東北角沿海一帶掀起風浪，龜山島不適合遊客登島，考量臨時碼頭靠泊及遊客上下安全，公告先封島到今天，不排除延長封島到周五。

至於太平山國家森林遊樂區，去年因尼莎颱風影響，聯外道路台7線嚴重坍塌，目前雖已通行，但逢豪大雨仍可能再度中斷，因此今下午4時起預警性休園，8條步道同步封閉，遊客須於下午4時前離園，封園期間不提供住宿。蹦蹦車末班車則調整為今中午12時30分，返程為下午2時。羅東林管處表示，初步休園至6月2日，恢復開園日期要視颱風警報解除後，園方災害勘查及環境整備情況再決定。

海象不佳，布袋往返馬公船班今、明兩天全數停航，避免遊客滯留島上，昨天聯營（太吉／凱旋／滿天星）船公司加開馬公回布袋船班，疏運旅客。

澎湖縣府公共車船管理處昨也宣布，得意遊艇今暫停開航；吉貝航線代航交通船全數航班今停航。至於澎湖縣機場航班暫無停航公告。

台東各地風大浪高，往來台東到離島蘭嶼、綠島交通船上周六開始陸續停航，綠島鄉長謝賢裕、蘭嶼鄉長謝福源表示，飲食都沒有問題，但是呼籲島上年輕人勿靠近海邊觀浪，以免危險。