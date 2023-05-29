颱風瑪娃逼近 北捷：風速達標高架、平面段即停駛

颱風瑪娃逼近台灣，台北捷運公司提醒，當瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風時，捷運高架及平面段將暫停營運。

因應颱風瑪娃逼近，台北市長蔣萬安今天臨時新增前往台北市災害應變中心主持整備會議的行程，台北捷運公司也展開防颱布署及應變準備。

北捷發布新聞稿表示，為預防颱風帶來豪雨，包含捷運機廠、車站及停車場、地下商店街、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋等捷運全系統，已加強檢視防洪閘門及抽水機等防洪設備，並完成防颱整備作業。

北捷說明，當瞬間風速達8級時，淡水信義線、松山新店線、文湖線等路線的高架及平面段將依照SOP（標準作業程序）減速行駛；瞬間風速達10級以上，或10分鐘內平均風速達7級時，即暫停營運。

而中和新蘆線、板南線及松山新店線、淡水信義線的地下段部分將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。

北捷指出，當發布警戒區域含台北地區的陸上颱風警報後，貓空纜車及兒童新樂園將視風雨情況決定是否暫停營運，而若市府宣布停止上班或上課就會暫停營運。

北捷表示，相關營運訊息將透過台北市政府及台北捷運公司網站、「台北捷運GO」App、車站旅客資訊系統、廣播系統、張貼告示及媒體宣導等方式公告。