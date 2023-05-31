澳洲自學風／遠端教育 為拒學開扇門

澳洲早在一九九○年代就興起自學風潮，近年來更是快速增長，形式也愈趨多元。自學生從二○一一年將近萬人，成長到二○二一年的二點八萬人，占學齡學生百分之○點七，十年內成長兩倍，顯示愈來愈多家庭對學校教育感到失望而選擇離開。

自學在澳洲所有州及領地都受法律認可，家長想讓孩子在家須先提出申請，並繳交符合國家課綱規範的學習計畫，說明各科目課程如何進行、上課時間和地點如何安排、如何評估孩子學習成效等；開始上課一段時間後，還得定期向所在地教育部門報告孩子學習進度及成果。

每個家長選擇自學的原因各不相同，但最常見的是「校園文化欠佳」。不少家長表示，對主流教育和校園霸凌不滿是在家自學的決定性因素，也有家庭因孩子有特殊學習需要，卻未獲學校適切協助而離校。

儘管澳洲自學人數持續攀升，但自學需家長投入大量心力才能實踐，多數家庭仍因缺乏足夠時間和能力，難以捨棄體制內學校。當孩子抗拒上學時，遠端教育正為澳洲拒學生家長開啟另一扇門。

澳洲遠端教育制度發展許久，由於幅員遼闊、偏遠地區就學不易，如今所有州和領地都有公立遠端教育學校，權限和價格因地而異。和自學不同之處在於，遠端教育類似疫情期間的遠距教學，學習計畫由學校和教師負責制定，課程均在線上進行，讓無法適應學校環境的學生也能安心學習。

此外，改變也可以從學校開始。澳洲自學協會（ＨＥＡ）主席契韋登（Karen Chegwidden）曾建議，學校應考慮調整上課時間、給予更多彈性，並推行部分到校（part-time schooling），讓學生既可以到學校，也可以在家中學習。在維多利亞州、塔斯馬尼亞州和首都領地，家長現已可與學校透過協商，分配在校和在家的時間。