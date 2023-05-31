我非校畜 邊實習邊學「得到認同感」

今年廿一歲的廖煥杰，高三下離開公立高中、開始自學，現在已是正職軟體工程師。他認為，與其受限學校，不如提早進職場，邊做邊學，也從工作中找到消失已久的認同感。以下為廖煥杰的告白：

在台灣念高中，鑽研程式需要很大的勇氣。我從小就喜歡寫程式，但程式資訊不是正式學科，大部分想深入學習的人都要額外花時間自學。如果想用程式上大學，多半都會選特殊選才，但多數大學教授重視程式檢定、比賽成績，對我鑽研的網路Ａｐｐ開發沒有興趣，我很難憑自己的專業上大學。

高二上的專題課，我設計出一款聊天機器人，可以記錄作業、考試、班級事務，最後全校約一半的班級都在使用，但這個作品和申請大學沒有太大關連，有一陣子我很迷茫、痛苦，覺得自己被困住了。

高三上我決定自學投入資訊領域。我把「申請公司實習」寫進自學計畫，暫緩上大學。我常覺得台灣學校太重視成績，與其在學校幫老師衝績效、當學校的「校畜」，我寧願進職場，深化想學的專業。

為了督促自己找工作，我十八歲就離家獨立，目標一年內靠自己賺房租和生活費，很幸運地在隔年成功錄取一間跨國科技公司。雖然生活很累，下班還要花時間自學不熟的技術，但當維護的後台不再只影響一間學校，而是卅七個國家、一萬個經銷商，我的程式專業進步飛快。這也是我第一次憑自己的興趣在群體裡得到認同感，這些都是在學校體會不到的寶貴價值。

去年七月，我從高中自學身分畢業。雖然不再是自學生，但畢業不代表停止學習，人生也不會就此達到高峰，無論身分，我都想帶著自學的精神，一路學下去。