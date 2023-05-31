聽新聞
test
0:00 / 0:00

我非校畜 邊實習邊學「得到認同感」

聯合報／ 記者游昊耘／專題報導
廖煥杰從小就對程式抱有極大興趣，高三下離開體制後，他決定邊自學邊申請科技業實習機會，進入職場磨練程式技能。 圖／廖煥杰提供
廖煥杰從小就對程式抱有極大興趣，高三下離開體制後，他決定邊自學邊申請科技業實習機會，進入職場磨練程式技能。 圖／廖煥杰提供

今年廿一歲的廖煥杰，高三下離開公立高中、開始自學，現在已是正職軟體工程師。他認為，與其受限學校，不如提早進職場，邊做邊學，也從工作中找到消失已久的認同感。以下為廖煥杰的告白：

在台灣念高中，鑽研程式需要很大的勇氣。我從小就喜歡寫程式，但程式資訊不是正式學科，大部分想深入學習的人都要額外花時間自學。如果想用程式上大學，多半都會選特殊選才，但多數大學教授重視程式檢定、比賽成績，對我鑽研的網路Ａｐｐ開發沒有興趣，我很難憑自己的專業上大學。

高二上的專題課，我設計出一款聊天機器人，可以記錄作業、考試、班級事務，最後全校約一半的班級都在使用，但這個作品和申請大學沒有太大關連，有一陣子我很迷茫、痛苦，覺得自己被困住了。

高三上我決定自學投入資訊領域。我把「申請公司實習」寫進自學計畫，暫緩上大學。我常覺得台灣學校太重視成績，與其在學校幫老師衝績效、當學校的「校畜」，我寧願進職場，深化想學的專業。

為了督促自己找工作，我十八歲就離家獨立，目標一年內靠自己賺房租和生活費，很幸運地在隔年成功錄取一間跨國科技公司。雖然生活很累，下班還要花時間自學不熟的技術，但當維護的後台不再只影響一間學校，而是卅七個國家、一萬個經銷商，我的程式專業進步飛快。這也是我第一次憑自己的興趣在群體裡得到認同感，這些都是在學校體會不到的寶貴價值。

去年七月，我從高中自學身分畢業。雖然不再是自學生，但畢業不代表停止學習，人生也不會就此達到高峰，無論身分，我都想帶著自學的精神，一路學下去。

拒學 職場 自學

延伸閱讀

城市科大產學一條龍 讓學生就學、就業無縫接軌

雲林高中生考上明星大學憂無生活費 她現身送來獎學金

傳6月8日赴政大演講 侯友宜證實將與學生當面問答

更多高中畢業生不唸大學！勞動市場佳 藍領就業容易

相關新聞

體制僵化！特殊生被推出校園外 班導偏見、言語攻擊 學務系統排斥拒學生

「念不下去就休學，沒有人逼你來。」南部某高職班導師在開學第一天，對著患有注意力不足過動症、亞斯伯格症的小羊（化名）這樣說...

我非校畜 邊實習邊學「得到認同感」

今年廿一歲的廖煥杰，高三下離開公立高中、開始自學，現在已是正職軟體工程師。他認為，與其受限學校，不如提早進職場，邊做邊學...

自學風潮 學校和學習可以脫鉤

「實驗教育三法」二○一四年實施後，台灣高中小學生有更多學習新選擇，成為拒學生的一線曙光。教育部統計，全台選擇非學校型態實...

自學生自白：班導說不適應就休學 同儕排擠「到底多想炫耀才發問？」

高中自學生小羊（化名）患有亞斯伯格症和注意力不集中症，本來期待已久的高職生活，卻在學校老師、同儕的排擠之下一夕變調。以下...

師長歧視 「在家自學要裝監視器」

對自學生雅寧（化名）而言，離開學校、申請在家自學不是一件輕鬆的事。為何本該充滿期待的學習之路卻布滿荊棘？以下為雅寧的告白...

拒學生重返學習 挑戰大

對輔導室來說，應對拒學生常遇到缺乏家長支持、缺乏返校強制力、缺乏有效通報等三大挑戰，體制有諸多限制，讓許多輔導老師倍感挫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦