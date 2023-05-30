體制僵化！特殊生被推出校園外 班導偏見、言語攻擊 學務系統排斥拒學生

「念不下去就休學，沒有人逼你來。」南部某高職班導師在開學第一天，對著患有注意力不足過動症、亞斯伯格症的小羊（化名）這樣說。面對班導師的偏見與言語攻擊，小羊逐漸抗拒上學，最終離開體制，開始在家自學。

小羊不是唯一被學校推出體制的特殊生。Only實驗教育機構專門協助拒學生申請自學，創辦人蕭典義觀察，特殊生常在校園內經歷學校不諒解、同儕排擠而抗拒上學，他遇過亞斯伯格症、注意力不集中症和妥瑞氏症的拒學生，都曾在學校遍體鱗傷。

一位不具名的公立高中校長表示，為了公平性和管理方便，學校常陷入本位主義，便宜行事地處理師生衝突。由於教師帶給學生的言語傷害難以量化懲處，大多學校只得將拒絕上課的學生「請」出校園。中部某公立國中去年就曾有兩位學生因班導師的高壓管教而拒學，最後一位轉學、一位改為留校輔導，嚴重影響學生受教權益。

學校怕惹議 不願協助請長假

拒學是漸進過程，從上課睡覺、作業遲交，轉變成上學遲到、病假變多，最後無故未到校。台中市長億高中國中部輔導老師賴瑋歆表示，若周遭大人能及早在前期發現、提出彈性措施協助，就有機會避免學生掉入拒學深淵。

不過對習慣團體管理的學校來說，彈性措施很難實施。高雄市岡山國中校長徐東弘表示，校園作為一個社會網絡，對任何學生特殊對待都可能產生爭議。若導師延後拒學生的到校時間，要如何說服其他同學？若開先例，其他家長是否也會要求同等辦理？在多方角力下，學生還是被推出校園之外。

岡山國中就有數名跨縣市就讀的拒學生，最遠來自新竹。這些孩子因心理狀況、生活挫折拒學，但原校大多不願協助請長假，為避免長期缺課成為中輟生，家長只好透過民間管道，轉學到其他學校。

不理解原因 永遠有人被逼走

蕭典義表示，台灣教育現場仍存有不打不成器、不罵不長進的負面氛圍，面對拒學生，學務系統大多是指責、排斥，但拒學就像下對上的反抗，若不嘗試理解反抗的根本原因，傳統華人教育思維猶存，永遠都會有下一位被教育體制逼走的學生。

校內的輔導、學務系統和校外資源能否放下成見彼此合作，是拒學生能否重回學習的關鍵。徐東弘表示，學校可以先用防疫假、事假等名義彈性處理缺課問題，並且同步提供多元學習資源，避免拒學生陷入想學習但無法正常上學的自責中，「沒辦法上學，不代表人生完蛋。」

莫強迫入學 加長返校緩衝期

台北市永春高中校長林春煌則建議，教育部的國中小中輟法規應該拉高層次，區分中輟協尋和在家拒學，在確保學生的人身安全前提下，留給拒學生更長的返校緩衝期，避免一味強迫入學，造成得不償失的反效果。