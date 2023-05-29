休退學率連年上升 拒學風暴席捲校園

台灣學生正陷入前所未有的拒學風暴。教育部統計，高中職休退學率連年上升，一○九學年度逾二點二萬人，其中志趣不合是學生休學主要原因，占休學生人數近五成。聯合報採訪多位休學生，發現「志趣不合」背後成因複雜，升學壓力、師生霸凌、僵化學習方式等都是推力，讓愈來愈多學生選擇離開校園。

教部統計，高級中等學校退學人數從一○○學年度的八二九○人，增至一○九學年的一萬二五七人，增加一九六七人；休學人數從一○○學年度的一萬一○○八人，增至一○九學年一萬二六四二人，增加一六三四人。

國中輟學率好轉 疑有黑數

高中職休退學率 製表／游昊耘 國中輟學的狀況從數據上看似好轉，但是許多國中教師都認為「背後有黑數」。教育部統計，國中輟學率從一○○學年度的百分之零點五五下降至一一○學年度的百分之零點卅三，人數減少二八四九人。一位不具名的中部國中輔導教師表示，為規避地方教育局檢討，部分學校會說服拒學生家長幫忙請假，技巧性降低通報量，卻沒有真正解決問題。

日韓拒學人數 近年也激增

拒學風暴不只席捲台灣，鄰近的日韓拒學人數也激增。日本文科省統計，不登校人數連九年攀升，二○二一年達廿四萬人，為歷年最高。南韓性別平等和家庭部二○二一年調查，輟學生有五成六為高中生，主因為「學校教育缺乏必要性」，占三成八。

台北市永春高中校長林春煌表示，國外考試已逐漸鬆綁形式，但台灣的升學大考依然採用限時紙筆測驗，教學現場追求高效解題方法，只要學生跟不上、成績不佳，就會被菁英主義的社會環境貼上負面標籤，學生長期挫敗就容易拒學。

校園內的惡意與排擠也讓學生對體制失望。多位學生表示，在校曾因過動症，或長處不在學科、與班上格格不入，被教師言語針對或帶頭排擠。

專家：應提供更多學習選擇

疫情遠距教學過後，教師更觀察到窩居在家的拒學生人數明顯增加。彰化縣學生輔導諮商中心社工師朱柔慈表示，許多學生在疫情時已習慣在家上課，回學校還要適應團體生活、調整作息，抗拒出門的學生因此上升。

高雄市岡山國中校長徐東弘說，過去在外遊蕩的中輟生多靠警政協尋帶回學校，但現在愈來愈多拒學生因心理因素窩居在家，中輟通報系統應導入心理輔導資源協助；Only實驗教育機構創辦人蕭典義表示，許多拒學生在校經歷挫敗，強迫返校只會讓陰影更深，學校輔導系統要加強對自學的了解，家長也要放下學歷至上的思維，提供更多學習選擇。

聯合報今起一連三天刊出「拒學風暴」系列報導，深入剖析拒學現象與背後的成因，期盼每一位學生都能找到最適合自己的學習方式。