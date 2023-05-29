難融入學校 拒學危機日韓也蔓延

不只台灣，拒學危機也在日本、南韓蔓延。日本不登校自二○一六年後以年增萬人的速度惡化，二○二一年首度逼近廿五萬大關，人數連九年上升，反映愈來愈多學生難以融入正規教育。南韓每年有約四點二萬名中小學生因不適應離校，還有不少高中生認為他們的時間被學校浪費。

南韓教育部統計，二○二二年第一學期一萬名長期曠課（無故未到校超過七天）的學生中，適應困難就占了二成三。高中輟學情況尤其嚴重，除適應不良外，多達三成九認為「學校教育缺乏必要性」，近三成表示「想在學校以外的地方學習其他課程」。

由於南韓只要通過畢業檢定考及擁有大學修學能力試驗（ＣＳＡＴ）成績就可以申請大學，愈來愈多學生寧願在家讀書也不想去學校。南韓教育發展研究所調查，二○二○學年有一點四萬名高中生輟學，其中六成三原因為準備畢業資格考和大學入學考試，和二○一三年不到兩成五相比成長超過一倍。

日本則據文科省二○二一年調查，不登校主因為「缺乏動力／焦慮」占近五成，其他還包括交友問題、作息失調、家庭因素等。

不登校人數年增，日本二○一七年上路的「教育機會確保法」承認自學和自由學校等體制外學習方式；同時催生不登校特別學校，如今日本推動廣設，希望協助更多學生重拾身心安定，找回學習信心及興趣。與自由學校不同的是，特別學校允許學生從原本的學校轉學，且可獲得同等學歷。