不通報 救不到中輟黑數

據教育部統計，國中中輟生人數連年下滑，一一○學年度達歷史新低，一九四三人輟學，其中九成已復學。但亮眼數字潛藏黑數，第一線教師表示，地方政府為降低縣市中輟率施壓校方，部分學校態度也消極，錯過能協助學生的最佳時機，原本希望學生復學的制度，反成為資源介入的阻礙。

根據「國民小學與國民中學未入學或中途輟學學生通報及復學輔導辦法」規定，學生未請假三天以上即屬應通報的中輟生，需由各地警政協尋，並執行強迫入學，社工、心理師等資源也會導入協助，以保障學生受教權。但一位不具名的中部國中輔導老師表示，地方教育局為降低中輟率習慣施壓學校，要求通報中輟的學校校長出席檢討會議，若該校中輟人數高於整體，校長考績也會打折扣。

「不通報，資源進不來，我們也無力。」該輔導老師表示，校外資源如學生輔導諮商中心的心理師、社工師都要通報才能引介，但學校為了躲避三日未到校的中輟通報，會建議學生每天只來一節課，或者兩天半內一定要出現即可，罔顧學生學習狀態。

高中職的中途離校生也未能獲學校輔導系統支持，有學生在學校冷漠對待下，被迫離開校園安全網。彰化縣學生輔導諮商中心社工師朱柔慈表示，部分學校輔導量能不足、對休學生態度消極，鮮少協助引介到相關單位，也無心了解離校生後續發展，甚至遇過有心回校復讀的學生，遭校方暗示婉拒的情況。

「學校不積極、家庭有能力卻不管教，這孩子就是沒資源。」朱柔慈說，高中職中途離校不適用國中小強迫入學條例，若學校無心通報、家庭環境正常，社會資源就無從介入。

高雄市岡山國中校長徐東弘表示，過去中輟生大多在校外遊蕩，可透過少年警察隊協尋，但現在很多拒學生不出門，建議中輟通報系統除警政介入，也要強化心理衛生輔導系統，編織更緊密的校園安全網。