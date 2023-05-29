升學罩頂 拒學生逃離學習挫敗

「一踏進學校，頭上就會出現一把不知道什麼時候會掉下來的刀子…。」自學生劉伂沂回想過去拒學的日子，依舊慶幸高二離開資優班的高壓環境。升學壓力與學習挫敗感是將學生推出校園的主因，學生感受不到學習的快樂與意義，甚至出現身心問題，最後選擇離開體制。

國中課業變難 易生拒學念頭

國中是學生求學過程中，容易出現拒學念頭的第一個階段。台中市長億高中國中部輔導老師賴瑋歆表示，國中課業比國小難很多，有些人發現國中和想像中不一樣，數學、理化難度三級跳，就會開始退縮、想逃離，若大人沒有及時觀察到學生的挫折感，就可能演變成拒學。

上了高中，情況也不一定能好轉。每年十月中、高一第一次段考結束，保障教育選擇權聯盟總召集人陳怡光會收到一批學生私訊，說他們不想去學校，想問如何申請自學。陳怡光表示，這些學生經常覺得「被大人欺騙」，以為只要聽大人的話、努力讀書考上高中，高中就能一帆風順、放鬆玩社團，結果發現課業壓力更重、有數不清的考試，落差感大，自然會向外求助。

強調菁英教育 成績帶來挫折

「升學制度一直改，但只要現場還是強調紙筆測驗，學生就容易不快樂。」台北市永春高中校長林春煌表示，國中會考、高中學測目標應是檢測學生的基礎程度是否達標，但現實是國高中現場的考題還是跟廿年前的考卷一樣難，過度強調菁英教育，成績不符家長、學生自我要求，受挫感自然加重。

林春煌舉例，考試都有時間限制，但反應快是天賦，若段考時間變兩倍、題目減半，會有更多人感受到學習成就感。國外考試已逐漸調整考法，反觀台灣和日韓還是重視速度，但將來出社會，許多企業重視的是需要長期累積的思辨和溝通能力，升學階段過度強調快速正確，大量練習的結果只會造成學習更不愉快。

課綱變革幅度 難追時代變化

課綱的變革幅度跟不上時代變化，也會讓學生更想逃離體制。陳怡光表示，只要未來的課綱照舊、教學現場能發揮的彈性少，教師還是只能將班上學生視為群體，無法針對每個孩子提出對應的學習內容，拒學問題就會持續存在。

協助拒學生申請自學的Only實驗教育機構創辦人蕭典義表示，在他陪伴的拒學生裡，許多人想學習，但因無法適應學校體系，家庭又不理解孩子的苦衷，強迫返校讓半數拒學生曾陷入憂鬱、兩成的拒學生曾自傷尋短；若學生長期流連在外，又可能提早步入不正常的社會，處境兩難。

大人怎麼處理拒學，是學生能否恢復學習的關鍵。蕭典義建議，校方和家長要從拒學生的需求出發，重返校園不是拒學生的唯一解法，應更熟悉體制外教育，才能避免成為壓垮學生的最後一根稻草。