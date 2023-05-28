專家：醫院消極 滋長暴力

據國內研究指出，六成醫事人員曾在醫院內目睹或遭受醫療暴力。醫療暴力以「言語暴力」最多，造成醫療暴力，最常見的原因包含醫病溝通落差、醫事人員對患者觀察不足等。專家認為，醫療院所醫療暴力事件持續不斷，與醫院多採取「息事寧人」態度有關，當員工遭暴力對待，多半希望醫護隱忍、道歉，案件量恐只是冰山一角。

醫改會執行長林雅惠表示，醫改會盤點過去研究發現，較容易發生醫療暴力場域及時機，以急診室、精神病房、候診室等為多。急診、候診的暴力事件起因，大多是等待的家屬內心焦急，希望獲得緊急處置，導致當下情緒失控；精神病房則可能是患者有精神疾患問題，而產生暴力事件。

彰化基督教醫院副院長周志中表示，以急診室而言，暴力事件型態，最多是酒醉鬧事，再者為精神疾病患者，第三種原因則是醫病對於醫療處置有期待落差，第四則是不耐久候，過於焦急，無法控制情緒。

相較於醫師，護理人員更容易遭受到暴力對待。台灣護理師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，護理師常面臨各種不合理要求，不少患者把護理人員當使喚對象「你去幫我倒水」、「遙控器壞了幫我修」等要求時有所聞，當護理人員拒絕，則可能引來辱罵。

陳玉鳳表示，患者到院就醫，大多希望「快速」獲得照顧，醫院通常處於「以客為尊」態度，導致患者養成惡習，稍有不滿就對護理師產生肢體、語言衝突，而多數醫院常息事寧人，員工也無申訴管道，醫事司公布的醫療暴力事件統計，真實準確性令人質疑。

勞動部職業安全衛生署去年頒布「醫療機構職場不法侵害預防指引」，陳玉鳳表示，各醫院應該要有職安委員會存在，但卻鮮少看見有執行相關業務，甚至醫院同仁「也不知道有沒有委員會存在」，通常只在醫療暴力事件發生、登上新聞版面時，礙於風頭上而做個演練，事件過後卻沒有改變，從過去至今，醫院都會宣示醫療暴力零容忍，但未有積極預防作為，根本是「雷聲大雨點小」。