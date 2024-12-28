政院：收到財劃法選罷法2法案後 再研擬救濟動作
財政收支劃分法修法引發各界討論，行政院發言人李慧芝表示，截至昨天下班時間為止，政院尚未收到財劃法跟選罷法2個法案，必須收到法案後，才能夠研擬下一步的救濟動作。
立法院日前三讀通過修正財劃法等3法，行政院擬提出憲法救濟手段，各部會與地方縣市政府也陸續說明受衝擊的面向。
屏東縣長周春米今天接受媒體聯訪時表示，屏東縣明年原本可從中央獲得新台幣189億元補助，而依據財劃法的修法試算，變成僅能多獲得134億，相比原先能獲得的補助，仍有許多不能被滿足的地方，統籌分配款的增幅仍是非六都縣市最低。
周春米說，若從人均分配來看，屏東縣為3萬多餘元，相較連江縣達23萬餘元，從民眾角度來看，會有很強烈的剝奪感，恐造成都市之間的仇恨，並非各界樂見。
周春米也提到，總統賴清德施政強調均衡台灣，如果建設還是重北輕南，沒有發揮全台灣能量，將會非常可惜。
至於行政院何時會對財劃法提出救濟手段，同場的李慧芝受訪時表示，截至昨天下班時間為止，行政院都還沒有收到財劃法跟選罷法2個法案，必須收到法案後 才能夠研擬下一步的救濟動作。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言