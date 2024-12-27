卓揆「力挽狂瀾」擬對3法提覆議 游淑慧「4問」行政院
立法院日前三讀通過財劃法、憲訴法、選罷法修正案，行政院長卓榮泰將邀集專家學者研議是否提出覆議，盼「力挽狂瀾導回正軌」。對此，台北市議員游淑慧指出，行政院應把時間花在打詐、拼經濟、降物價，才是卓榮泰變卓院長的工作，不要整天只會搞對抗。
游淑慧表示，行政院要研議對三法提覆議？立場在那？「財劃法跑票的是你們自己民進黨」要覆議什麼？至於選罷法，之前內政部也提出公投連署要加身分證影本，要覆議什麼？
游淑慧也指出，憲訴法，是大法官憲法法庭的訴訟法，和行政院有什麼關係，行政院要覆議什麼？
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言