卓揆「力挽狂瀾」擬對3法提覆議 游淑慧「4問」行政院

立法院日前三讀通過財劃法、憲訴法、選罷法修正案，行政院長卓榮泰將邀集專家學者研議是否提出覆議，盼「力挽狂瀾導回正軌」。對此，台北市議員游淑慧指出，行政院應把時間花在打詐、拼經濟、降物價，才是卓榮泰變卓院長的工作，不要整天只會搞對抗。

游淑慧表示，行政院要研議對三法提覆議？立場在那？「財劃法跑票的是你們自己民進黨」要覆議什麼？至於選罷法，之前內政部也提出公投連署要加身分證影本，要覆議什麼？

游淑慧也指出，憲訴法，是大法官憲法法庭的訴訟法，和行政院有什麼關係，行政院要覆議什麼？

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