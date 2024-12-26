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選罷法修正案協商 綠委要求補正議事瑕疵未果退席

中央社／ 台北26日電

立法院內政委員會今天下午協商選罷法修正案，民進黨立委不滿國民黨立委16日會議封門擋人，3分鐘將法案送出委員會，要求補正議事瑕疵，法案退回程序委員會。國民黨籍召委徐欣瑩拒絕，民進黨立委退席抗議，徐欣瑩宣布法案保留送立法院長韓國瑜協商。

立法院內政委員會16日排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委搶先占領主席台、封鎖會議室大門，讓民進黨立委不得其門而入，會議主席徐欣瑩9時宣布開會後，僅用1分鐘宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會，引發民進黨強烈抗議。

內政委員會今天下午3時10分召開委員會層級的選罷法修正案黨團協商，協商的提案包括國民黨立委許宇甄所提的立委提案罷免同意票須高於當選票數及公職人員就職未滿一年不得為罷免之提議與連署，國民黨立委翁曉玲所提的縮短選前禁止公布民調時間、國民黨立委蘇清泉所提的放寬候選人得聲請重新計票之得票數差距等案。

民進黨團下午發出甲級動員，協商一開始因為徐欣瑩說「只要在平和的環境下，保障每位委員發言的權利」，引爆民進黨立委抗議。

民進黨立委李柏毅開酸說，12月16日會議真的是平和的不得了，法案審議1分鐘，會議時間3分鐘，非常平和，「不知道平和的意義是什麼？」不讓民進黨立委進去開會，沒有辦法簽到，怎麼是平和，是不是應該先處理這件事。

徐欣瑩回應說，她擔任召委，很多次被霸占主席台、干擾議事，20日院會被破壞，國民黨立委從來沒有霸占主席台，今天協商會議，讓大家暢所欲言。

民進黨立委蔡易餘、李坤城等人接連發言，要求補正當天議事瑕疵，並將法案退回程序委員會重新排案。

徐欣瑩說，12月16日的情況，她沒有辦法跟大家解釋，當天她早早坐在裡面，不知道外面發生什事。

李坤城、民進黨立委王美惠及張宏陸等人大罵「睜眼說瞎話」，民進黨立委黃捷表示，徐欣瑩不要裝失憶，不要讓破天荒的無效會議成為常態，今天會議若不補正，協商也沒有意義，國民黨不知羞恥提這種法案，擅自改變規則只為了保護自己。

任憑民進黨立委連番抨擊，徐欣瑩不為所動，許宇甄於是提議，法案保留送協商。

此時，協商剛滿一小時，蔡易餘問徐欣瑩，「16日會議，妳要不要處理？」「妳一點擔當也沒有」如果不處理，民進黨退席抗議，民進黨立委隨即起身離去，徐欣瑩宣布法案保留送立法院長韓國瑜協商。

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