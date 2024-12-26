王鴻薇：憲法法庭自己釋憲自己 不夠難看嗎？

20日立法院三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法等修正案，民進黨方面已表態將聲請釋憲。國民黨立委王鴻薇表示，憲法法庭想自己釋憲憲訴法，難道沒有瓜田李下，利益迴避的問題？再提名兩名大法官，就可讓憲法法庭運作，這才是正道。而憲法法庭自己釋憲自己，不夠難看嗎？

按日前三讀的憲訴法修正條文，參與評議的⼤法官⼈數不得低於10⼈；作成違憲宣告時，同意違憲宣告之⼤法官⼈數不得低於9⼈。因此，在現任大法官有8名的情況下，再補上2名大法官，即可讓憲法法庭運作。

王鴻薇說，立法院三讀通過的憲訴法修正案，現在民進黨、賴清德又要準備提出釋憲，這樣子的作為不過是加深朝野對立，繼續踐踏立法權。雖說五權分立，但是五權之間應該有制衡作用，現在憲法法庭想要自己來釋憲憲訴法，難道沒有瓜田李下，利益迴避的問題嗎？自己釋憲自己的利益，這樣能看嗎，會不會吃相太難看？

王鴻薇表示，現在民進黨或賴清德想要解決憲訴法規定，關於憲法法庭開會評議的問題，唯一正道是在兩個月之內，再提名大法官人選到立法院來。只要民進黨、賴清德提出來的人選，是專業、超然、獨立且公正客觀，可以讓在野黨信服的話，只要補足兩個大法官，憲法法庭就可以開始運作，這才是正道。

王鴻薇強調，賴清德如果不循正道，反而只想用憲法法庭來做自己的保護傘、禁衛軍，這樣的做法根本不是真正的合憲。賴清德此舉也會陷憲法法庭於不義，憲法法庭自己釋憲自己，不夠難看嗎？

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