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【重磅快評】卡神猶知安慰青鳥 綠委在意青鳥淋雨？

聯合報／ 主筆室
「卡神」楊蕙如（左）發文安慰青鳥，批政治渣男們在自以為鏡頭看不到的地方，也沒有多麼認真的在阻擋財劃法三讀，引來關注。圖／聯合報系資料照片
「卡神」楊蕙如（左）發文安慰青鳥，批政治渣男們在自以為鏡頭看不到的地方，也沒有多麼認真的在阻擋財劃法三讀，引來關注。圖／聯合報系資料照片

賴清德執政，青鳥如影隨形；立院上周審選罷法、憲訴法及財劃法，民進黨號召青鳥包圍國會，綠委破窗夜襲議場，一度想開門放青鳥衝入立院，但一夜激情後，竟發現原來綠委根本玩假，連出身謝系的1450網軍「卡神」楊蕙如都看不下去，半夜發文安慰青鳥。青鳥也許不識卡神，但她形容綠委是「政治渣男」，還真是逼真生動。 

三大法案完成三讀，民進黨痛斥藍白以多數暴力強行通過，動員而來的青鳥則集結立院外助勢；但民眾黨立委卻爆料，投票當天有4名綠委不在場，綠委許智傑、邱志偉還搭公務車外出夜宴新系大老吳乃仁，根本假意抵抗財劃法三讀，惹得許智傑不高興，昨天生日還跑去地檢署按鈴申告。

有趣的是，許智傑大聲嚷告，民進黨內竟無人搭理，連與他一同夜宴吳乃仁的邱志偉也異常安靜；倒是久隱江湖、源自民進黨謝系的「卡神」楊蕙如跳出來發文批綠委，反差不小，很難不吸引外界的關注。

楊蕙如何許人也？她在扁朝未期積極參與民進黨事務，被歸類為謝長廷派系，綽號「卡神」、「1450網軍」，2018年燕子颱風致日本關西機場關閉，她發動網軍攻擊台北駐大阪經濟文化辦事處，處長蘇啟誠因輿論壓力輕生，事後楊被判5月徒刑。要論在民進黨內的「戰功」，楊蕙如算是太陽花、青鳥的前輩。

楊蕙如這次有感而發寫道：「所謂的惡法，那些政治渣男們，在自以為鏡頭看不到的地方，也沒有多麼認真的在阻擋」。她還說，很慶幸自己已經不是過去單純熱血的年輕人，但對那些拿著手燈、忍耐低溫寒風、夜裡熱淚盈眶的孩子們感到抱歉，「你們早點認識政治世界的現實、政客的兩面手法、利益團體的謊言欺騙，也許是成熟必經的痛苦」。

楊蕙如文中提到「那些政治渣男們」，對照媒體人整理許智傑在投票當晚的「時序」，還真是對應得天衣無縫。許智傑說他20日晚間有參與財劃法表決，並拿出23時37分新聞直播、23時46分發言，深夜12點院外向青鳥群眾致謝影片，一副「有影片、有真相」的態勢。

但有媒體人比對時序，發現20日晚間7時31分逐條討論表決財劃法時，清點人數106人，贊成民進黨團提議者僅42、43人，也就是說，當時民進黨立委有8至9人不在場。接著許智傑、邱志偉外出，國民黨團的第3條、第4條以及高金素梅撤回提案等案都完成表決。

晚間8時51分，民眾黨團第8條再修正條文表決時，清點人數100人，贊成民進黨團提議只有43、45人，都比黃國昌直播所說的47人還少。最後得出2點結論，一是許智傑沒有參與所有表決、二是綠委一度只有42人在場參與表決。

如果許智傑沒有參與所有表決，中途還離席跑去吃香喝辣，事後被人發現，卻拿11點半以後的影片說他在場、對起場外淋雨吹風的青鳥，這不是擺明應付敷衍，難道不是八點檔的渣男行徑嗎？更難堪的是，許智傑至少還會按鈴假裝演一下，看看其他演都不演的綠委，他們會在意場外淋雨吹風的青鳥嗎？

憲法訴訟法 楊蕙如 財劃法 選罷法

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