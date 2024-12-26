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立法院爆肢體衝突 5女綠委赴北檢告陳玉珍傷害罪

中央社／ 台北26日電
國民黨力拼三大爭議法案三讀，民進黨立委破窗闖進入占領議場；國民黨立委也突破闖入，兩方人馬爆發衝突，陳玉珍也遭推擠（中）。圖／聯合報系資料照片
國民黨力拼三大爭議法案三讀，民進黨立委破窗闖進入占領議場；國民黨立委也突破闖入，兩方人馬爆發衝突，陳玉珍也遭推擠（中）。圖／聯合報系資料照片

立法院日前審議選罷法等三大法案期間，朝野立委爆衝突，多人受傷。民進黨立委范雲、林宜瑾和陳培瑜等5人認為藍委陳玉珍在議場內蓄意傷人，今天到北檢提告傷害罪。

立法院20日審議選罷法、憲訴法及財劃法三大法案時，多名朝野立委因激烈肢體衝突而受傷。多名民進黨女立委相繼指控遭國民黨立委陳玉珍攻擊。

為譴責暴力，民進黨立委范雲、林月琴、郭昱晴、林宜瑾和陳培瑜今天下午在律師陪同下，到台北地檢署提告陳玉珍涉傷害罪。

陳培瑜受訪表示，希望國民黨的支持者站出來，譴責其所支持的立委，認為藍營立委們可以好好論述和討論，但是絕不可以訴諸暴力。

林宜瑾也透過新聞稿表示，「容忍暴行，沒辦法換來和平」，陳玉珍在議場內蓄意傷人且樂在其中，舉止超出議事攻防的正當範疇，已是全國人盡皆知的施暴慣犯。

她呼籲，陳玉珍的暴行絕對不可容忍，台灣的民主也不該繼續處在國民黨的暴力威脅下。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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