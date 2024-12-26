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政院人士：憲訴法、選罷法、財劃法 覆議若不成擬釋憲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰指出，行政院將站在憲政機關立場，維護五院體制運作，並捍衛國民公民權、罷免權。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰指出，行政院將站在憲政機關立場，維護五院體制運作，並捍衛國民公民權、罷免權。圖／行政院提供

立法院會日前三讀財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法修正條文，行政院目前僅收到憲訴法修正案。行政院長卓榮泰指出，行政院將站在憲政機關立場，維護五院體制運作，並捍衛國民公民權、罷免權；至於哪些法案將提覆議，卓說，收到正式公文後將邀專家學者進一步研議。

據悉，由於憲訴法提出覆議的期限到1月2日，行政院傾向與司法院討論後先提覆議，若遭立院否決，將在總統公告新法後3天內，搶在法案正式生效前聲請釋憲、提暫時處分；選罷法財劃法傾向採相同路徑，但因時間因素，三案可能拆分處理，由於財劃法直接衝擊中央財政，提覆議機率高。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述指出，卓榮泰表示，三法對國家五院憲政體制、人民權益有重大影響，對中央財政影響更是嚴重。目前行政院僅收到憲法訴訟法部分修正條文公文，其他兩案收到後將以非常謹慎的態度，站在行政院憲政機關的立場上，維護五院體制運作，並捍衛國民公民權、罷免權，研擬三法救濟。

卓榮泰指出，財劃法只處理分錢，卻沒有分責任，「只談錢不談權責」，是修法中很大缺失，不只3753億的問題，他請各首長透過管道向社會大眾說明預算執行衝擊。他說，財劃法在沒有詳細計算下倉促通過，所造成的困難。「我們希望讓中央政府保有適度財政力來做彈性運用和調配，我們仍希望可以力挽狂瀾，導回正軌。」

卓榮泰續指，當國會民意代表通過對自己利益身分保障的法案，是否符合人民跟民意代表之間訂下的選舉契約，在憲政精神上是否符合，及人民要行使罷免權的時候，會受到什麼樣的限制；且按照新的憲法訴訟法，再加上日前國會未同意任何一位大法官人選，將造成憲法法庭無法運作，等同廢掉司法院的重大功能。

卓榮泰強調，基於上述理由，行政院會站在該有的角度和立場，維護各種權益，至於會針對哪些法案提出覆議，將在收到正式公文之後，邀集專家學者進一步研議。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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