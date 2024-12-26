擬提選罷法與憲訴法釋憲 綠：窮盡一切方法救台灣

民進黨立法院黨團今天表示，藍白惡修選罷法、憲法訴訟法，民進黨團會窮盡一切方法救台灣。黨團針對釋憲正在準備中，各個憲政機關也會依據權責，提出覆議及釋憲等各項作為，進行最快最好的準備。

民進黨團今天舉行「窮盡一切可能救台灣」輿情回應記者會，針對國民黨團總召傅崐萁昨天表示，今年冬至最荒謬的事是民進黨團要提釋憲，民進黨團總召柯建銘表示，本世紀最荒謬的事情是傅崐萁說不能釋憲。

柯建銘說，民進黨團會窮盡一切可能的方法救台灣，接下來會依據憲法提出暫時處分、釋憲，行政院也會提出覆議案，民進黨一定會遵守憲法，實踐民主，維持憲政秩序。

柯建銘表示，國民黨以為國會過半什麼事都可以做，別忘了這個國家還有民進黨，民進黨無論如何都會捍衛國家安全，誓死保衛國家安全，窮盡一切可能救台灣，真理只有一個，憲法只有一個，道理只有一個。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，面對藍白毀憲亂政、亡台滅國的作為，民進黨團不會束手就擒；面對藍白無所不用其極害台灣，會窮盡一切方法救台灣。針對選罷法及憲法訴訟法，黨團釋憲正在準備中，各個憲政機關依據權責提覆議及釋憲等各項作為，進行最好最快的準備。

民進黨團書記長蔡易餘表示，民進黨團未來將提出暫時處分、釋憲，希望大法官本於職權做出最正確判斷。國家不可能沒有憲法法庭，國家不能沒有大法官捍衛人民權利。

蔡易餘說，大法官解釋憲法中，有9成都是人民遇到權利受到侵害、人民尋求救濟的案件。在解釋上，如果法條之間構成矛盾、扞格時，會採取對人民有利的解釋。因此，民進黨團未來一定會在暫時處分及釋憲做出突破點，讓藍白陰謀破局，衝破藍白設定的框架。

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