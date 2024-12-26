快訊

直播／柯文哲圖利財團百億、收賄千萬 兩大案4罪遭求刑28年半

使用iPad Pro三年沒問題！電池「機身懷孕」該換嗎 網急喊：快拿去維修

若暫時處分選罷法、財劃法 賴士葆：不排除包圍司法院

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
20日立法院三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法等修正案，民進黨立院黨團已表示將聲請釋憲等，國民黨立委賴士葆今日說，如果真的這樣做，不排除包圍司法院。記者屈彥辰／攝影
20日立法院三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法等修正案，民進黨立院黨團已表示將聲請釋憲等，國民黨立委賴士葆今日說，如果真的這樣做，不排除包圍司法院。記者屈彥辰／攝影

20日立法院三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法等修正案，民進黨立院黨團已表示將聲請釋憲等。在新法正式生效前，尚有空窗，國民黨立委賴士葆今日說，如果真的這樣做，不排除包圍司法院。

依立法院日前三讀的憲訴法修正條文，參與評議的⼤法官⼈數不得低於10⼈；作成違憲宣告時，同意違憲宣告之⼤法官⼈數不得低於9⼈。而第30條規定適用於憲法法庭依第43條為暫時處分之裁定。

民進黨團表態會針對憲訴法聲請釋憲及暫時處分，不過目前剩8席大法官，恐無法達到修法後規定。

國民黨立委陳玉珍說，修法必須要公布生效才能適用，要做暫時處分裁定，參與評議必須要10人以上，必須依法做事，行政院當然可以提出覆議，也可以聲請釋憲、暫時處分。大法官風骨要展現出來，是否會依法做事，看看這次大法官會不會依照良心，按照生效後的限速法規定評議。

賴士葆說，8個人就要開會，利用空窗期，碾壓立法院，人民不會接受。暫時處分凍結選罷法、財劃法，這才是目的，如果真的這樣做，不排除包圍司法院。

國民黨立委王鴻薇表示，最合憲的做法是，總統在兩個月內重新提名，這是最正常的途徑，提出另外一批超然獨立且能夠取得在野黨支持的大法官人選。不循正道，想釋憲、暫時處分，只是加深朝野對立，繼續踐踏立法權。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

延伸閱讀

財劃法縮預算恐影響軍人薪資 陳玉珍：用核能省錢

泛公股金控非銀子公司公公併 財政部2個月提評估報告

劉靜怡成綠營未爆彈 賴士葆：綠營最傷腦筋如何止息

中央稱沒錢分給地方 賴士葆打臉：每年賸餘至少2500億

相關新聞

若暫時處分選罷法、財劃法 賴士葆：不排除包圍司法院

20日立法院三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法等修正案，民進黨立院黨團已表示將聲請釋憲等。在新法正式生效前，尚有空窗，國民黨...

綠委喊擋惡法卻落跑 楊蕙如心疼青鳥：認識現實是必經痛苦

立法院三大法案近日鬧得沸沸揚揚，不少青鳥集結立院門外齊心抗議。然而民進黨卻被爆出多名立委投票時不在，對此「卡神」楊蕙如安慰青鳥們，認識政客的兩面手法，是成熟必經的痛苦。

觀察站／賴總統對民意太自信 綠憂危險

選罷法等三法案闖關後，賴清德總統稱「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，但面對朝小野大困境，賴總統愈來愈難以施展，走入對...

3大法案 府：賴總統將依法公布

立法院三讀修正選罷法、憲法訴訟法及財劃法，朝野持續攻防。總統府秘書長潘孟安昨表示，總統做為憲法守護者，一定會依法公布法律...

李坤城遭比中指今喊告 徐巧芯留言「懶得理你」：只能祝聖誕快樂

立法院20日闖關三大法，國民黨立委徐巧芯與民進黨立委李坤城爆發口角衝突，徐巧芯一度比中指罵「垃圾黨」，引發議論。李坤城今...

「憲訴法」已送達 政院研提覆議及釋憲、暫時處分

立法院日前三讀通過三大法案，各界關切行政院是否提出覆議，據指出，憲法訴訟法修正案已經於昨天送至行政院，行政院將先針對憲訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。