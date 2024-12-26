若暫時處分選罷法、財劃法 賴士葆：不排除包圍司法院

20日立法院三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法等修正案，民進黨立院黨團已表示將聲請釋憲等。在新法正式生效前，尚有空窗，國民黨立委賴士葆今日說，如果真的這樣做，不排除包圍司法院。

依立法院日前三讀的憲訴法修正條文，參與評議的⼤法官⼈數不得低於10⼈；作成違憲宣告時，同意違憲宣告之⼤法官⼈數不得低於9⼈。而第30條規定適用於憲法法庭依第43條為暫時處分之裁定。

民進黨團表態會針對憲訴法聲請釋憲及暫時處分，不過目前剩8席大法官，恐無法達到修法後規定。

國民黨立委陳玉珍說，修法必須要公布生效才能適用，要做暫時處分裁定，參與評議必須要10人以上，必須依法做事，行政院當然可以提出覆議，也可以聲請釋憲、暫時處分。大法官風骨要展現出來，是否會依法做事，看看這次大法官會不會依照良心，按照生效後的限速法規定評議。

賴士葆說，8個人就要開會，利用空窗期，碾壓立法院，人民不會接受。暫時處分凍結選罷法、財劃法，這才是目的，如果真的這樣做，不排除包圍司法院。

國民黨立委王鴻薇表示，最合憲的做法是，總統在兩個月內重新提名，這是最正常的途徑，提出另外一批超然獨立且能夠取得在野黨支持的大法官人選。不循正道，想釋憲、暫時處分，只是加深朝野對立，繼續踐踏立法權。

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