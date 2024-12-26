綠委喊擋惡法卻落跑 楊蕙如心疼青鳥：認識現實是必經痛苦

立法院三大法案近日鬧得沸沸揚揚，民進黨控藍白兩黨以多數暴力強行通過，青鳥們集結立院門外齊心抗議。然而民眾黨立院黨團總召黃國昌指出，投票當天有4名綠委不在，國民黨台北市議員張斯綱也點名許智傑、邱志偉跑去聚會。對此「卡神」楊蕙如安慰青鳥們，認識政客的兩面手法，是成熟必經的痛苦。

楊蕙如25日晚上發文，針對近日青鳥們在寒風中被動員到立院抗議，民進黨卻不只一位立委落跑、沒去投票的事件發表想法，「所謂的惡法，那些政治渣男們，在自以為鏡頭看不到的地方，也沒有多麼認真的在阻擋」。

對於這種行為，楊蕙如說自己一點都不生氣，「甚至很慶幸自己已經不是過去單純熱血的年輕人」，但對那些拿著手燈、忍耐低溫寒風、夜裡熱淚盈眶的孩子們感到抱歉，「你們早點認識政治世界的現實、政客的兩面手法、利益團體的謊言欺騙，也許是成熟必經的痛苦」。

楊蕙如表示自己曾花了很久時間才從這些困惑和悲傷中走出來，希望青鳥們不需要太難過才能轉身。

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