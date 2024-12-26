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觀察站／賴總統對民意太自信 綠憂危險

聯合報／ 本報記者周佑政
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選罷法等三法案闖關後，賴清德總統稱「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，但面對朝小野大困境，賴總統愈來愈難以施展，走入對抗的困局。

執政才半年多，朝野對抗加劇，賴總統卻始終認為民意站在民進黨這邊，從國會改革到這次三大法案，府院黨都強勢反制。

不過綠營也有不同聲音，認為賴總統對民意過度自信，其實「很危險」，若朝野持續對立，政局恐更加動盪、施政更難推展，對執政黨不利。

民進黨團這次達成決議，集體封殺大法官被提名人劉靜怡。有人認為，這是民進黨立院黨團總召柯建銘帶頭對賴清德總統唱反調。但與其說是柯建銘帶頭造反，不如說是柯建銘順水推舟，幫賴清德宣洩掉綠營立委積壓已久的怨氣。

執政黨大黨鞭不惜祭黨紀，率立委集體投下反對票，這一鞭看似狠狠打臉賴總統；但政壇老江湖如柯建銘，豈不知道這動作引起的政治效應？柯建銘其實是一肩扛起內部壓力。

賴清德的強硬作風，早已讓綠營立委有微詞，原民禁伐補償不編足預算，讓原民綠委對支持者無法交代；反對立院價碼公糧補償幅度，受影響的也是農業縣市立委；財劃法任由在野宰割，卻硬是阻擋自家立委拿出版本喊價。

這次大法官被提名人的廢死立場鮮明，還傳出要動用黨紀迫使綠營立委支持，更讓部分立委擔憂會因此被貼上標籤，且提名人選府方未事先派人溝通，強制投票實在投不下去，站在直面民意的第一線，綠營立委承受極大的壓力。

劉靜怡一路罵民進黨，導致無法過關，民進黨團以此封殺她，只是拐個彎宣洩黨籍立委的不滿，並替賴清德找個出口釋放綠委壓力。

更深一層看，民意的不滿已經逼得賴清德四面楚歌，站在民意最前線的綠營立委們最有感。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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