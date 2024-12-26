3大法案 府：賴總統將依法公布

立法院三讀修正選罷法、憲法訴訟法及財劃法，朝野持續攻防。總統府秘書長潘孟安昨表示，總統做為憲法守護者，一定會依法公布法律，至於行政院是否提出覆議、民進黨立院黨團是否聲請釋憲，都尊重。

據指出，憲法訴訟法修正條文已於前天送至行政院，提出覆議期限到明年一月二日，行政院將先針對憲訴法提出覆議；如被否決，在總統公布實施新法後，於生效日前聲請釋憲和暫時處分，保持憲訴法的舊法狀態，以因應後續釋憲攻防。財劃法和選罷法也可能採取同樣的救濟方式與程序。

據了解，行政院長卓榮泰今天將在行政院會，對後續救濟作法做出表示。

立法院司法及法制委員會昨天審查總統府主管部分預算，潘孟安赴立院備詢。立委關切賴清德總統是否依法公布立法院修正通過的三大法案，潘孟安說，總統做為憲政、憲法的守護者，當然會依法公布，至於何時完成程序，總統府前天下午收到立院咨文，但尚未進入程序，無法給明確答案。

行政院是否不副署法案？潘孟安說，「總統有要求會（政院副署）」，且行政院在憲政設計上也應副署，不然會打臉總統。

發動公投？潘：總統沒這樣講

三法案在立院闖關後，賴總統曾稱在野黨無視民意，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。國民黨立委翁曉玲質詢，何謂用「更大的民主」來解決、總統是否將發動公投？潘孟安說，每一種選項都有，但是在合憲合法的前提下；至於公投，是媒體揣測，「賴總統沒這樣講」。翁曉玲提醒，總統頂多只能發起防禦性公投，如果國家主權沒有受到外力威脅，就不能隨意發起公投。

國民黨立委洪孟楷質詢時引述媒體報導表示，賴總統將啟動「院際調解權」，最快農曆年前邀請行政、立法、司法等院長協商；立院九月討論原住民禁伐補償條例時，國民黨也曾建議總統啟動院際調解。

潘孟安表示，「有無要啟動院際調解權，目前沒有討論」。至於之前（指禁伐補償）的確有討論過院際調解權，但行政院當時要跟立法院溝通，「我們就沒有啟動」。

據了解，在立法院審議三大法案前，府方曾針對若法案過關進行過各種沙盤推演，其中確實考量過由總統啟動院際調解；但後來因行政院長卓榮泰在立院處理法案前，曾主動聯繫立法院長韓國瑜協調，而藍營在國民黨團總召傅崐萁等鷹派主導下，強行通過法案，讓執政高層認為韓國瑜「無法作主」，且朝野目前無互信基礎，都讓院際調解的想法難以實行。

國慶後賴邀共餐 韓：此時不宜

立委關切韓國瑜組團參加美國總統當選人川普就職典禮是否生變，潘孟安表示，不知道媒體報導從何而來，約三、四周前，他銜總統之命拜會韓國瑜，表明賴清德總統希望韓國瑜擔任特使團團長參加川普就職典禮。

潘孟安也透露，曾銜賴總統之命，在雙十國慶之後，邀請韓國瑜共餐，但韓國瑜當時回應「抱歉，這時候不宜吃飯」。

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