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李坤城遭比中指今喊告 徐巧芯留言「懶得理你」：只能祝聖誕快樂
立法院20日闖關三大法，國民黨立委徐巧芯與民進黨立委李坤城爆發口角衝突，徐巧芯一度比中指罵「垃圾黨」，引發議論。李坤城今天晚間在臉書上表示，為杜絕不良行為，端正社會風氣，傳達正確的觀念，他已經對徐巧芯的「比中指」提告。
國民黨團日前闖關選罷法、憲法訴訟法等三大法，徐巧芯不滿被指詐騙，因而怒對李坤城比中指並罵垃圾。李坤城晚間在臉書表示，已對徐巧芯提告，對此徐巧芯在李坤城臉書留言回應指，「玻璃心，懶得理你，只能祝你聖誕快樂」。
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