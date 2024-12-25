聽新聞
0:00 / 0:00

李坤城遭比中指今喊告 徐巧芯留言「懶得理你」：只能祝聖誕快樂

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院會20日就三大法案選罷法、憲訴法、財劃法等攻防，民進黨立委19日晚上破窗進入議場，引發藍綠衝突。20日早上，國民黨立委徐巧芯與民進黨立委李坤城爆口角，她怒對李「比中指」。圖／記者屈彥辰翻攝
立法院會20日就三大法案選罷法、憲訴法、財劃法等攻防，民進黨立委19日晚上破窗進入議場，引發藍綠衝突。20日早上，國民黨立委徐巧芯與民進黨立委李坤城爆口角，她怒對李「比中指」。圖／記者屈彥辰翻攝

立法院20日闖關三大法，國民黨立委徐巧芯與民進黨立委李坤城爆發口角衝突，徐巧芯一度比中指罵「垃圾黨」，引發議論。李坤城今天晚間在臉書上表示，為杜絕不良行為，端正社會風氣，傳達正確的觀念，他已經對徐巧芯的「比中指」提告。

國民黨團日前闖關選罷法憲法訴訟法等三大法，徐巧芯不滿被指詐騙，因而怒對李坤城比中指並罵垃圾。李坤城晚間在臉書表示，已對徐巧芯提告，對此徐巧芯在李坤城臉書留言回應指，「玻璃心，懶得理你，只能祝你聖誕快樂」。

徐巧芯 憲法訴訟法 李坤城 財劃法 選罷法

延伸閱讀

大法官被提名人劉靜怡遭封殺 徐巧芯嘆：民進黨選了王義川的膝蓋

北市街頭連署罷免藍委徐巧芯、李彥秀 民眾不畏寒冬響應

三立女記者為藍委助理嗆邱議瑩 謝克洋認：是我女友無誤

議場今早再爆藍綠衝突 徐巧芯怒對綠委比中指嗆「垃圾黨」

相關新聞

「憲訴法」已送達 政院研提覆議及釋憲、暫時處分

立法院日前三讀通過三大法案，各界關切行政院是否提出覆議，據指出，憲法訴訟法修正案已經於昨天送至行政院，行政院將先針對憲訴...

李坤城遭比中指今喊告 徐巧芯留言「懶得理你」：只能祝聖誕快樂

立法院20日闖關三大法，國民黨立委徐巧芯與民進黨立委李坤城爆發口角衝突，徐巧芯一度比中指罵「垃圾黨」，引發議論。李坤城今...

憲訴法、選罷法綠嗆釋憲 傅崐萁轟黔驢技窮老把戲

20日立法院會三讀通過憲法訴訟法修正案，民進黨立院黨團表明會針對憲訴法、選罷法聲請釋憲。國民黨立院黨團總召傅崐萁批，民進...

憲訴法43條留破綻給綠營凍結？ 學者指恐有誤解

藍白聯手闖關憲法訴訟法修法有破綻？7名大法官被提名人全遭立法院否決，在賴清德總統重新提名並獲立院同意前，憲法法庭將停擺。...

罷免藍委連署加溫？國民黨：若有政黨操作民眾會反感

立法院上周通過「公職人員選舉罷法」修正，罷免連署要附身分證影本，民團近期加大力道推動國民黨立委罷免連署。被鎖定之一的國民...

賴清德將啟動院際調解權？潘孟安：目前沒有討論

立法院三讀修正選罷法、憲法訴訟法、財劃法，傳出賴清德總統將啟動「院際調解權」，邀請行政、立法、司法等院長協商。總統府秘書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。