「憲訴法」已送達 政院研提覆議及釋憲、暫時處分

立法院日前三讀通過三大法案，各界關切行政院是否提出覆議，據指出，憲法訴訟法修正案已經於昨天送至行政院，行政院將先針對憲訴法提出覆議；如被否決，在總統公布實施新法後於生效日前提出釋憲和憲法暫時處分，保持憲訴法的舊法狀態，以因應後續釋憲攻防。

立法院日前三讀「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」等三大法案，府院在第一時間質疑相關法案有窒礙難行之處，將依照憲法所賦予的權力，捍衛憲政秩序。

據指出，行政院已經於昨天收到「憲法訴訟法」之公文，提出覆議期限到1月2日，行政院研擬先提出覆議案，若遭立法院否決，將在總統公告新法後，將搶在公告後3天內，也就是法案正式生效期限前聲請釋憲，同時向憲法法庭提出暫時處分。

相關人士指出，由於憲訴法規定釋憲程序，在大法官人事遭封殺的情況下，若以新法進行釋憲將無法作出判決，因此在聲請釋憲的同時也將提出暫時處分，確保在舊法狀態下進行釋憲。不過相關人士也說，憲法法庭是否會裁定暫時處分，還要看司法院的態度而定。

外界也關切行政院是否採取「不副署」方式杯葛三大法案，據了解，不副署的確曾是政院思考的救濟手段之一，不過總統府秘書長潘孟安今天已經公開宣示賴總統一定會依法公布法案，代表行政院也必須副署，顯示行政院「不副署」的可能性已經降低。

根據行政院方面的推演，財劃法和選罷法可能也採取同樣的救濟方式與程序。不過，財劃法與選罷法假如在12月27日後才送到行政院，那麼由於作業時間的原因，3案就必須分拆處理；將先處理憲訴法覆議案，後續再視另兩案送達時間，決定是否經由行政院會，或召開臨時院會通過覆議案。

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