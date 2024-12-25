快訊

國1嚴重塞車！高雄路段公車與2車碰撞 有人從車內噴出1死2傷

經濟部政次陳正祺請辭獲准、原因曝光 接任人選待定

亞塞拜然航空傳遇鳥擊…墜毀炸成火球28人倖存 乘客國籍流出

憲訴法修正條文送抵政院 覆議期限為114年1月2日

中央社／ 台北25日電

立法院會日前三讀財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法修正條文，其中憲訴法三讀條文已於24日送達政院，依法若要移請立法院覆議，期限將為明年1月2日。

立法院會日前三讀修正財劃法等3法，行政院長卓榮泰認為窒礙難行，表態將尋求救濟手段，各界關注行政團隊會選擇覆議、釋憲或不副署。

據了解，行政院昨天已經收到憲訴法三讀條文，根據憲法增修條文，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，於該決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議，以此估算，行政院若要將憲訴法移請立法院覆議，1月2日將是期限。

知情人士證實，確實已經收到憲訴法三讀條文，行政院正全盤研議覆議、釋憲、不副署等各種手段，3個手段沒有一定只採行某項作為的問題，而是要視情勢而為；若這階段選擇以覆議因應憲訴法，期限依法為明年1月2日，另外2案則會視送達時間，決定3案是否分開處理。

知情人士指出，後續若政院覆議不成，行政團隊思考可能的途徑有3種，一方面是循立法院職權行使法時的途徑，由總統公布、行政院長副署，接著法案生效，政院再走釋憲途徑，並聲請緊急處分；另外一途徑得跟時間賽跑，就是搶在總統公布、行政院長副署後，但法案還未生效的3天內，也走釋憲途徑，且聲請緊急處分，避免法案生效衝擊施政。

第三路徑則是思考透過行政院長的不副署，暫時不讓法案生效，再提出「預防性不作為訴訟」，讓司法院斟酌是否受理，就重大案件做出暫時處分。

不過，總統府秘書長潘孟安今天已說明，總統賴清德一定會公布3項法案，等同行政院長卓榮泰必須副署，知情人士坦言，這確實讓不副署的可能性機率降低。

據了解，卓榮泰有望於明天主持行政院會時，說明如何考量可能的救濟手段。行政院發言人李慧芝則對記者重申，台灣是民主國家，一切程序都應符合民主程序，行政院將以合法、民主、合乎憲政程序提出救濟。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

延伸閱讀

不滿公糧收購價格被打折 民眾黨團嗆藐視立法院主決議

回應監委關切 卓榮泰：研議成立社會防衛韌性對應小組

陳菊缺席政院巡查 卓榮泰談面對挑戰需穩定的五院體制

劉世芳：卓榮泰言論被扭曲 「救災完全沒有藍綠之分」

相關新聞

憲訴法、選罷法綠嗆釋憲 傅崐萁轟黔驢技窮老把戲

20日立法院會三讀通過憲法訴訟法修正案，民進黨立院黨團表明會針對憲訴法、選罷法聲請釋憲。國民黨立院黨團總召傅崐萁批，民進...

「憲訴法」已送達 政院研提覆議及釋憲、暫時處分

立法院日前三讀通過三大法案，各界關切行政院是否提出覆議，據指出，憲法訴訟法修正案已經於昨天送至行政院，行政院將先針對憲訴...

憲訴法43條留破綻給綠營凍結？ 學者指恐有誤解

藍白聯手闖關憲法訴訟法修法有破綻？7名大法官被提名人全遭立法院否決，在賴清德總統重新提名並獲立院同意前，憲法法庭將停擺。...

罷免藍委連署加溫？國民黨：若有政黨操作民眾會反感

立法院上周通過「公職人員選舉罷法」修正，罷免連署要附身分證影本，民團近期加大力道推動國民黨立委罷免連署。被鎖定之一的國民...

賴清德將啟動院際調解權？潘孟安：目前沒有討論

立法院三讀修正選罷法、憲法訴訟法、財劃法，傳出賴清德總統將啟動「院際調解權」，邀請行政、立法、司法等院長協商。總統府秘書...

憲訴法、選罷法民進黨團表態聲請釋憲 揭露修法有漏洞

立法院會日前通公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨跟民眾黨聯手惡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。