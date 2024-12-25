憲訴法、選罷法綠嗆釋憲 傅崐萁轟黔驢技窮老把戲

20日立法院會三讀通過憲法訴訟法修正案，民進黨立院黨團表明會針對憲訴法、選罷法聲請釋憲。國民黨立院黨團總召傅崐萁批，民進黨黔驢技窮，呼籲民進黨立院黨團總召柯建銘，回頭是岸，放下屠刀。

傅崐萁說，柯建銘跟民進黨團大概黔驢技窮，憲法訴訟法就是要讓大法官會議（指憲法法庭）制度能夠追上先進國家，能夠審慎多數決，將國家重大是否涉及違憲的事項及暫時處分的事項，做嚴謹的審判。修正案經過立法院三讀通過，民進黨再祭出老把戲，要聲請釋憲，還要聲請暫時處分，民主國家國會通過針對大法官的修正案，要叫現任大法官自己來審（針對）自己的修正案，這是何其荒唐的事情？

傅崐萁呼籲柯建銘，「你昨天終於展現勇於挑戰威權，今天又回到威權系統？希望回頭是岸，放下屠刀，朝野能夠和諧，為了所有民生法案，有這麼多法案要推動，好好把全國鄉親期待的事情落實。」

傅崐萁也說，對於本周五立法院會，三黨黨鞭已經簽字，好好推動吹哨者保護法還有老人福利法、就業服務法，以及關係到國家重大財源，每年超收超過4千億的證交稅法。大家已經簽字協議，周五下午5時30分前，不會做任何肢體、冗長發言等不當杯葛，像個成熟民主國家的國會，大家都坐在位子上，好好議決這些重大法案，時程上非常緊迫，更希望不只是這周五，以及下周五、未來的國會，大家都秉持理性，好好討論相關問題，不要把暴力帶進國會。

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