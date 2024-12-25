罷免藍委連署加溫？國民黨：若有政黨操作民眾會反感
立法院上周通過「公職人員選舉罷法」修正，罷免連署要附身分證影本，民團近期加大力道推動國民黨立委罷免連署。被鎖定之一的國民黨立委李彥秀今天表示，尊重人民罷免的權利，但若有政黨操作裡應外合，相信人民會非常反感。
李彥秀今在國民黨中常會後受訪表示，國民黨對罷免團體的態度一向清楚，選民投出這一票，是民代對選民四年的承諾，連年選舉造成社會不安，是近期許多民意的反映。國民黨尊重人民罷免的權利，但背後如果有太多側翼或民團配合某些政黨裡應外合的操作，民眾會非常反感。
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