賴清德將啟動院際調解權？潘孟安：目前沒有討論

立法院三讀修正選罷法、憲法訴訟法、財劃法，傳出賴清德總統將啟動「院際調解權」，邀請行政、立法、司法等院長協商。總統府秘書長潘孟安今天表示，「有無要啟動院際調解權，目前沒有討論」，但總統會在合法合憲前提公布法律，也尊重行政院提覆議及民進黨團提出釋憲。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府主管部分預算，潘孟安赴司委會備詢。國民黨立委洪孟楷質詢時引述媒體報導表示，賴總統也將啟動「院際調解權」，最快農曆年前邀請行政、立法、司法等院長協商。洪孟楷說，立院9月討論原住民禁伐補償條例時，國民黨也曾建議總統啟動院際調解。

潘孟安表示，之前（指禁伐補償）的確有討論過院際調解權，但行政院自己要跟立法院溝通，「我們就沒有啟動」。至於這次立院三讀修正通過三大法案，「有無要啟動院際調解權，目前沒有討論」。

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