憲訴法、選罷法民進黨團表態聲請釋憲 揭露修法有漏洞

立法院會日前通公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨跟民眾黨聯手惡修憲訴法，摧毀憲法，民進黨不可能束手就擒，會針對憲訴法、選罷法聲請釋憲；至於行政部門要提覆議、釋憲都尊重。

根據憲訴法修正案三讀條文，第30條規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，做出同意違憲宣告的大法官人數則不得低於9人。昨天大法官人事同意權案7位被提名人全部被否決，現在僅剩8名大法官，憲法法庭將面臨無法運作。

吳思瑤批評，藍白聯手惡修憲訴法，剝奪憲法守護人民的保護傘，藍白聯手先修憲訴法，再封殺大法官，形同癱瘓憲法法庭運作，這整套劇本就是要毀滅憲法，堵死釋憲逃生門，等於要毀滅國家。

「民進黨不會束手就擒！」吳思瑤說，黨團該做的救濟手段都會坐，不會中藍白的詭計；民進黨團已經針對憲訴法、選罷法釋憲案作準備，至於行政部門是否提覆議或釋憲，尊重行政部門的決定。

憲訴法已經完成三讀程序，經總統公告後生效，外界關注，民進黨團即使提出暫時處分或釋憲，是否因為大法官人數不足無法做成決議。民進黨團書記長蔡易餘說，研究三讀條文後發現破綻，就是現行43條文，依照僅剩的大法官人數還是可以對暫時處分做出裁處，原因出在黃國昌版本凌駕於國民黨立委翁曉玲提案，造成現行條文沒有修法，存在釋憲的空間，民進黨團一定會想辦法讓憲法法庭可以繼續運作。

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