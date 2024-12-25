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獨／三大案今全數送出立院 政院是否覆議倒數計時

聯合報／ 記者唐筱恬李人岳／台北即時報導
財劃法、選罷法預計今日下班前送出，行政院若想要提出覆議，必須在總統公布法律後10天內提出，因此近日就是關鍵期。圖為行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
財劃法、選罷法預計今日下班前送出，行政院若想要提出覆議，必須在總統公布法律後10天內提出，因此近日就是關鍵期。圖為行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

立法院會20日三讀通過選罷法財劃法憲法訴訟法3案，目前立法院已將憲法訴訟法咨文送至總統府。據了解，財劃法、選罷法也預計今日下班前送出，行政院若想要提出覆議，必須在總統公布法律後10天內提出，因此近日就是關鍵期。

立法院會20日歷經朝野激烈肢體衝突，陸續三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財政收支劃分法等部分條文。行政院長卓榮泰隔日發文強調，「法案窒礙難行，將尋求憲法救濟手段」，不過政院到底會行使什麼救濟手段？尚未對外說明。

據了解，政院人士正在全盤研議「覆議、不副署、釋憲」3大救濟作為。其中若政院提出覆議，在立法院民進黨為少數的情況下，可能不會過關；而不副署則未有前例可循；循國會改革模式向大法官聲請釋憲，甚至是由總統展開院際協調，等是目前最有可能的方式。

依據憲法增修條文，行政院對於立法院法律案認為有窒礙難行時，「得經總統核可，於該決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議」。總統府秘書長潘孟安今天在立法院表態，總統作為憲法與憲政的守護者，會依法公布。

因此據立法院人士推測，立法院若今日陸續把三大案送交總統府，總統府通常都會在周三公布法律，因此政院是否會提出覆議，目前進入倒數計時中，近日就是關鍵。

而行政院對外仍態度保留低調，政院人士表示，尚須等實際收到法案條文才會研議後續做法，若有決定將會正式公布。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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