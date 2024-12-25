憲訴法爭議用更大民主來解？潘孟安：總統會依法公布

立法院三讀修正通過憲法訴訟法，總統府秘書長潘孟安今天在立法院表示，總統作為憲法與憲政的守護者，會依法公布，總統府昨天下午有收到立法院咨文，但目前還沒進入到程序；至於行政院是否提覆議、立院是否提釋憲都尊重。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府主管部分預算，潘孟安赴司委會備詢。國民黨立委翁曉玲質詢時針對大法官被提名人全數遭立院封殺，詢問賴清德總統有何感想？潘孟安說，總統府表示遺憾，但尊重立院決議。

翁曉玲詢問，大法官提名當時有司法院大法官提名審薦小組成立，這次提出的名單是否獲得審薦小組認可？潘孟安說，除了院長、副院長由總統逕自提名外，其他每一位大法官被提名人都要經過審薦小組送出名單，不是總統臨時抓一個名單塞進去，這是法定程序。

潘孟安也強調，每一位大法官被提名人，包括素養等都經過審薦小組精挑細選，「不是他們不合格」。

根據立院三讀通過的憲法訴訟法，大法官不足額時須在2個月內補提名。潘孟安表示，總統會在適當、法定的時間內補提名，因為中間卡到過年，且還要重新組成審薦小組、經過審薦小組重新遴選，但會在法定時間內補提名。

翁曉玲追問，賴總統是否依法公布三讀修正後的憲法訴訟法。潘孟安說，總統作為憲法、憲政的守護者，總統會依法公布，總統府昨天下午有收到立法院咨文，但目前還沒進入到程序。

選罷法、憲訴法、財劃法在立院闖關成功後，賴總統曾稱在野黨無視民意，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。翁曉玲追問何謂用更大的民主來解決、是否發動公投？

潘孟安說，所謂用更大的民主解決，就是每一種選項都有，但前提是在合憲合法的前提下；至於用公投，這是媒體的揣測，「賴總統沒這樣講」。

翁曉玲則表示，她要提醒賴總統，總統要發起公投，頂多是發起防禦性公投，如果國家主權沒有受到外力威脅，不能隨意發起公投。

潘孟安在答詢民進黨立委莊瑞雄時再強調，「不公布不會是選項，總統身為憲法守護者，會依法公布法律。」至於行政院提覆議與否，尊重行政院。此外，行政院或立院民進黨團是否聲請釋憲，或有其他行政救濟手段？他並不知道，但總統會如期公布。至於行政院是否不副署？潘孟安說，「總統有要求會（政院副署）」，且行政院在憲政設計上也應副署，不然會打臉總統。

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