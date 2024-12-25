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賴政府下一步 綠將對憲訴法提釋憲

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明鄭媁侯俐安／台北報導
立法院會昨進行司法院大法官人事案記名投票表決，國民黨立委高舉選票喊「拒絕廢死大法官」。記者杜建重／攝影
立法院會昨進行司法院大法官人事案記名投票表決，國民黨立委高舉選票喊「拒絕廢死大法官」。記者杜建重／攝影

藍白剛聯手通過選罷法財劃法憲法訴訟法等三大法案，昨天七名大法官提名人又在立法院被封殺，賴政府下一步該如何走？民進黨立院黨團總召柯建銘表示，將針對憲法訴訟法聲請暫時處分及釋憲；總統府發言人郭雅慧則說，會進行大法官補提名作業。

據了解，立法院今天會將三讀法案函送總統府，依照程序，總統府應於十日內公布、三日後生效，行政院如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。

根據憲法訴訟法三讀條文，憲法法庭組成須至少十位大法官，宣告違憲須九人。目前在任大法官有八人，賴清德總統八月提名七人，昨立法院行使人事同意權投票，七名大法官被提名人全數被否決，一旦總統公告後實施，憲法法庭運作恐出現困難。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，民進黨團一定會對憲訴法第卅條聲請暫時處分及釋憲，覆議屬行政院之權，但也一定會提出。他說，絕對會在合憲底下實踐民主，不可能不提覆議，該做的一定要做，行政院長一定要提覆議案，提出後到立法院報告。至於釋憲是否可能無法運作，柯建銘說，要等總統公告後才能釋憲，按程序先聲請暫時處分，再聲請釋憲。

針對選罷法及財劃法部分，民進黨團尚未討論；郭雅慧說，黨團已對外表態，所有救濟手段，執政團隊都還在全力了解，對於外界所提的公投，目前的討論並沒有這個選項。

郭雅慧表示，總統府尊重立法院的審查結果，對於後續司法院、憲法法庭難維持正常運作，表達深切遺憾；賴總統也誠摯感謝七位被提名人；憲法法庭對民眾來說是尋求救濟的最後希望，賴總統將進行補提名，盼司法院回到如常運作狀態。

國民黨呼籲賴清德、民進黨不要再以「憲法法庭運作上恐癱瘓」作為情勒說辭，應盡速廣納各方意見、傾聽在野聲音，補提名具客觀超然及專業素養、能獨立捍衛憲法精神的大法官人選。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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