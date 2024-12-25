還原3法案表決現場…4綠委缺席 白酸綠假意抵擋

立法院日前通過選罷法、憲訴法及財劃法三大法案，民進黨批國民黨、民眾黨聯手以多數暴力強行通過，傷害台灣民主。民眾黨立院黨團總召黃國昌昨指出，當天民進黨跑票四名立委，「民進黨不是有五十一名立委，為什麼表決會輸四十八票的國民黨？」

據悉，四人分別為邱議瑩、柯建銘、陳瑩、楊曜。對此，邱議瑩昨表示，她當天表決到後來，因為身體狀況，所以提早離席，「真的很抱歉」。

至於其他三人，據了解，楊曜趕飛機回澎湖選區、陳瑩身體不適、柯建銘則是原本就有傷在身，三人昨皆無進一步回應。但知情人士表示，黨團不會對四人進行懲處。

黃國昌還原，當天民眾黨被民進黨影響議程，只能舉牌投票，民眾黨團八票全舉牌贊成民眾黨版的再修正案，但兩次表決都因少數而不通過，隨後民眾黨團八人離場，留下國民黨、民進黨在場表決。

黃國昌說，此時出席的九十五人，有四十八人贊成國民黨版、四十七人反對，但民進黨有五十一席，代表有四人跑票，明明不用打、不用鬧，舉手就可以贏，但是人都沒有到齊，「民進黨是假意抵擋，其實很想過嗎？」

他也進一步爆料，民進黨立委許智傑去跟新潮流大老、前秘書長吳乃仁聚會。對此，許智傑回應，當天深夜他還在議場發言，沒有錯過表決，都有影片為證，盼別轉移焦點。

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