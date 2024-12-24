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聲援冬季青鳥行動 嘉義年輕人表達心聲

中央社／ 嘉義市24日電

嘉義年輕人針對選罷法憲法訴訟法財劃法等法案，聲援冬季青鳥行動，今天到嘉義火車站前短講表達不滿。高姓發起人說，爭議法案再次證明藍白兩黨想要出賣台灣的決心。

立法院會20日三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法等法案，引發「冬季青鳥在台北」行動；嘉義年輕人聲援響應，號召民眾傍晚到嘉義車站前舉牌、短講，表達不滿心聲，民進黨籍嘉義市議員林煒軒和近百名民眾到場聲援。

嘉義活動發起人之一高姓高中生表示，立法院會日前通過爭議法案，實在按捺不住焦慮不安的情緒，號召朋友今天在民主聖地嘉義市的火車站短講，讓民眾表達不滿心聲。

高姓高中生指出，這次3項爭議法案，再次證明藍白兩黨想要壟斷利益出賣台灣的決心；在228事件中，很多先賢在嘉義火車站前，為台灣的民主而壯烈犧牲，如今在同樣地方為民主而努力，在同島共艱時刻，大家應該要站出來，不要小看自己微薄的力量，星星之火終會燎原。

他說，選舉罷免權是民主國家根本，也是人民最基本的權利，現在台灣卻變成罷免最困難的地方；通過憲法訴訟法會癱瘓憲法法庭，憲法法庭不再是人民權利的守門員；財劃法會嚴重削弱中央國防、教育、醫療等經費，將讓國家重要政策無經費可進行。

林煒軒指出，罷免是人民的權力，民代做不好，本來就應該被罷免，這更是公民的權力，現在罷免門檻提高，等於沒收人民的權力。

林煒軒表示，年輕人一直在民主改革中，扮演很重要的角色，今天學生不畏寒冬又再度站出來，很重要的原因是爭議的3項法案已危及台灣的民主程序。財劃法修正的部分條文，只會讓地方政府「富者更富，貧者更貧」；嘉義市雖有增加，但以往仰賴中央經費補助的嘉義市，未來恐減少中央經費補助，進而影響鐵路高架化、總圖計畫等經費。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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