不滿藍白強推3法 青鳥集結嘉市火車站表訴求

藍白立委挾人數優勢通過「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」三大爭議修法。今晚近百人聲援「冬季青鳥在台北」活動，於嘉義車站前舉牌短講，發起人之一的嘉中吳姓學生表示，站出來是為了大家及下一代，不用為這些鳥事而上街頭，台灣人不要再當歷史過路人，希望都會是提筆書寫歷史的勇敢台灣人。

嘉義有群高中生傍晚5點多學生開始聚集，有許多成年人加入行列，約有近百人集結在嘉義市火車站前，學生舉牌「現役學測生 依舊護民主」、「你以為我很愛上街頭嗎？」、「當大學生前 先當台灣人」以及短講等方式表達訴求。

到場聲援的民進黨籍市議員林煒軒說，今天學生不畏寒冬站出來，主要原因是國民黨惡意地亂搞，跳過不同黨派聲音，甚至在院會當中透過暴力，讓不同的聲音沒有辦法被反映，尤其是財劃法，雖然嘉義市的金額有增加，但是過去許多重大建設都仰賴於中央補助，譬如鐵路高架化、輕軌建設以及總圖等，在這次調整比例當中，重北輕南、重六都、輕其他縣市，勢必造成富者愈富貧者愈貧、資源嚴重不均。今天年青人站出來不止捍衛民主程序，更希望捍衛地方權益。

嘉中吳姓學生表示，228時台灣民主前輩就是在嘉義火車站為民主抗爭，如今為了同樣事情在這裡為民主努力，台灣走過殖民時期、威權統治、野百合學運、太陽花學運到如今青鳥行動，都因為惡質的權貴而被欺壓，為追求民主普世價值絕處重生，相信總有一天不必再為了國家未來而感到焦慮，在這時刻應該站出來，因為台灣是個你不站出來就會不見的地方，不要小看自己的力量，星星之火足以燎原，烏雲散去總會有天晴。

他說，雖然那些法案已被骯髒手段3讀通過，但可以將這些法案內容讓更多人知道，是現在可以做的事情。自己馬上就要18歲，看清要面對怎樣的未來，雖然每個人立場不同，但不代表仇恨、對立，可以透過溝通取得共識去換得要好的社會期許。有許多朋友還在學測的水深火熱之中，但依然很關心這個社會。 民進黨籍嘉義市議員林煒軒說，今天年青人站出來不止捍衛民主程序，更希望捍衛地方權益。記者李宗祐／攝影 青鳥活動發起人之一的嘉中吳姓學生手持「當大學生前 先當台灣人」字牌以短講方式表達訴求。記者李宗祐／攝影

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