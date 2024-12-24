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民進黨團揚言對憲訴法提釋憲 黃國昌反嗆踐踏多數民意

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）今天在黨團幹部陪同下舉行記者會，說明黨團自主全體封殺大法官被提名人劉靜怡，事前也去電總統告知。記者潘俊宏／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）今天在黨團幹部陪同下舉行記者會，說明黨團自主全體封殺大法官被提名人劉靜怡，事前也去電總統告知。記者潘俊宏／攝影

立法院會上周三讀通過憲法訴訟法修正案，民進黨團總召柯建銘今天揚言提出釋憲與暫時處分。民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨把改革三法說成賣台三法，結果連自家立委都沒有到齊，現在又要透過控制綠色大法官，再次踐踏多數民意表達的意志。

立法院會上午進行大法官人事同意權案投票，全數被提名人均遭到封殺，民進黨團會後舉行記者會，宣布針對憲法訴訟法提出暫時處分及釋憲。柯建銘指出，國民黨立委的立法能力很差，憲法訴訟法第30條第1項及第2項產生衝突，邏輯顛倒讓立法留下釋憲空間。

黃國昌稍早受訪時表示，現在的執政黨搞得社會非常混亂，立法院會上周通過改革三法，在民進黨口中變成賣台三法，甚至說要誓死抵抗到底，結果搞了半天，自家51名立委出席院會都做不到，「放著那麼多號召來的抗議群眾吹著冷風、淋著冷雨，結果自己人都沒有到齊。」

黃國昌指出，民進黨團封殺賴清德總統提出的大法官被提名人，現在又想要利用由綠色大法官組成的憲法法庭，再次踐踏國會代表多數人民表達的意志，希望他們不要再繼續把司法、大法官及憲法法庭當成政治工具，否則將會對台灣的民主憲政造成極大傷害。

黃國昌表示，我國史上首次出現執政黨主席、總統提名的大法官人選，竟然遭到自家立法院黨團封殺，不僅是民進黨團狠狠打臉賴總統，更凸顯只要是敢說真話、批評民進黨的人，執政黨就會痛下殺手予以封殺，如此看顏色辦事地行使職權，「民進黨政府已經成為一言堂。」

黃國昌直言，只要不是向民進黨跟賴總統效忠，這就是他們的下場，台灣的民主憲政出現這樣的結果，執政黨向社會散播肅殺氣氛令人遺憾。

媒體詢問，黃國昌過去與劉靜怡有互動，是否影響民眾黨團投票意向，黃國昌聽聞後則表示，「我可以很坦率地跟大家講，這7位被提名人我都非常熟」，早在他們被提名人拜會民眾黨團，自己就已經公開講過，不過民眾黨團的立場非常清楚，私人情誼不會成為行使同意權的考量，而這也是所有黨團成員的一致看法。

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