快訊

違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

聽新聞
0:00 / 0:00

選罷法修法只是開始 沈伯洋：藍營毀滅國家行動還繼續

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報資料照片

國民黨立院黨團日前強勢通過選罷法憲法訴訟法、財政收支劃分法修法。民進黨立委沈伯洋今天表示，支撐一個國家有很多根柱子。全部抽掉，國家滅亡；接下來還要面對反年改、黨產回歸、廢反滲透法等法案，民進黨團長期抗戰，一定會先擋在最前面，即使是三讀後。

沈伯洋指出，民主國家的毀滅，都是從毀掉憲法法庭開始，但在那一刻，大部份的人都覺得，還好吧，毀掉台灣的第一根柱子，國會濫權法案，被大法官擋住了。所以藍白現在是在報復。原本藍白的如意算盤是要讓每個官員背上刑責，這樣就可以為所欲為了。

沈伯洋表示，國民黨團毀滅國家的行動還要繼續，首先，直接毀掉憲法法庭，這樣沒有法律會被宣告違憲；再拿走官員做事情需要的錢；至於街頭抗議？拿掉罷免權，群眾就沒武器。

沈伯洋預告，接下來還要面對眾多法案，例如癱瘓更多財政：反年改、花東三法、黨產回歸；門戶洞開：廢反滲透法、中配六變四、中國人來台灣不受審查、架空總統和國安會；癱瘓選舉：公投綁大選、不在籍投票；破壞權力分立：開放黨政軍投資媒體、孤立監察院、地方制度法（地方拿走更多錢權，包圍中央）。

沈伯洋說，這些柱子被毀壞的嚴重性，應該可以分成S級（反滲透、憲法訴訟、離島條例、中配6變4等）、A級（不在籍投票、公投綁大選等）、B級（財劃法、反年改等），也就是說，我們不能用大砲打小鳥，而是要看什麼樣的情況，用什麼樣的抵抗。025年，大家可能要更習慣這些事，多休息（讓自己間隔性地參與）、練身體。長期抗戰，民進黨團一定會先擋在最前面。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

延伸閱讀

曝青鳥寒風苦戰、綠委卻溜之大吉 藍：17人未待到最後

蘇巧慧稱新北統籌稅款應拿最多 葉元之：嘴砲王、要不要臉？

酸綠委立院演很大...一張照游淑慧酸：我凝望沒背後發涼？

立院外青鳥拆鐵馬護欄與警爆肢體衝突 沈伯洋喊：委員必須回議場

相關新聞

立院三法案過關 知情人士指全盤研議覆議、不副署與釋憲：近日是關鍵

立法院會日前三讀財劃法等3法，各界關注行政團隊如何提出救濟手段。知情人士指出，正全盤研議覆議、不副署、釋憲等救濟作為，3...

不滿藍白強推3法 青鳥集結嘉市火車站表訴求

藍白立委挾人數優勢通過「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」三大爭議修法。今晚近百人聲援「冬季青鳥在...

影／民進黨團揚言對憲訴法提釋憲 黃國昌反嗆踐踏多數民意

立法院會上周三讀通過憲法訴訟法修正案，民進黨團總召柯建銘今天揚言提出釋憲與暫時處分。民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨把改革...

選罷法修法只是開始 沈伯洋：藍營毀滅國家行動還繼續

國民黨立院黨團日前強勢通過選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修法。民進黨立委沈伯洋今天表示，支撐一個國家有很多根柱子。全...

批「青鳥」師出無名 游盈隆指1情況才應飛出來：執政當局應適可而止

「冬季青鳥」20日包圍立法院，藍營爆料有深綠社團出車資動員南部學生「走路工」，引起討論。台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表...

新聞眼／公民運動？青鳥已變質

從酷暑到嚴冬，「青鳥伴飛」成為新國會日常。然而，這場宣稱的「公民運動」，卻被藍營民代踢爆，長老教會的台南大專學生中心發「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。