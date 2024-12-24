選罷法修法只是開始 沈伯洋：藍營毀滅國家行動還繼續

國民黨立院黨團日前強勢通過選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修法。民進黨立委沈伯洋今天表示，支撐一個國家有很多根柱子。全部抽掉，國家滅亡；接下來還要面對反年改、黨產回歸、廢反滲透法等法案，民進黨團長期抗戰，一定會先擋在最前面，即使是三讀後。

沈伯洋指出，民主國家的毀滅，都是從毀掉憲法法庭開始，但在那一刻，大部份的人都覺得，還好吧，毀掉台灣的第一根柱子，國會濫權法案，被大法官擋住了。所以藍白現在是在報復。原本藍白的如意算盤是要讓每個官員背上刑責，這樣就可以為所欲為了。

沈伯洋表示，國民黨團毀滅國家的行動還要繼續，首先，直接毀掉憲法法庭，這樣沒有法律會被宣告違憲；再拿走官員做事情需要的錢；至於街頭抗議？拿掉罷免權，群眾就沒武器。

沈伯洋預告，接下來還要面對眾多法案，例如癱瘓更多財政：反年改、花東三法、黨產回歸；門戶洞開：廢反滲透法、中配六變四、中國人來台灣不受審查、架空總統和國安會；癱瘓選舉：公投綁大選、不在籍投票；破壞權力分立：開放黨政軍投資媒體、孤立監察院、地方制度法（地方拿走更多錢權，包圍中央）。

沈伯洋說，這些柱子被毀壞的嚴重性，應該可以分成S級（反滲透、憲法訴訟、離島條例、中配6變4等）、A級（不在籍投票、公投綁大選等）、B級（財劃法、反年改等），也就是說，我們不能用大砲打小鳥，而是要看什麼樣的情況，用什麼樣的抵抗。025年，大家可能要更習慣這些事，多休息（讓自己間隔性地參與）、練身體。長期抗戰，民進黨團一定會先擋在最前面。

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