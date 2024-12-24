批「青鳥」師出無名 游盈隆指1情況才應飛出來：執政當局應適可而止
「冬季青鳥」20日包圍立法院，藍營爆料有深綠社團出車資動員南部學生「走路工」，引起討論。台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，青鳥師出有名嗎？當前台灣政局陷入混亂狀態，台灣政治發展方向、目標、路徑愈趨模糊，朝野誰之過？
游盈隆表示，動員群眾施壓國會與在野黨是威權政黨慣用手法，是已上軌道民主國家所不為。青鳥只有在國家危急存亡之秋才應飛出來，現在出來根本師出無名，也起不了作用，徒增紛擾而已，執政當局應適可而止。
游盈隆說，在野黨所作所為不一定對，甚至有非常可議之處，但執政黨若動輒扣以中共同路人罪名，詒笑大方，台灣社會礙難接受。
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