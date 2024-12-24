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王義川對幼童論政 藍委搖頭

聯合報／ 記者王千豪范榮達朱冠諭／連線報導
民進黨立委王義川日前在社群平台發文，在苗栗南庄向幼童宣講「白藍惡修三法」。圖／取自王義川Threads
民進黨立委王義川日前在社群平台發文，在苗栗南庄向幼童宣講「白藍惡修三法」。圖／取自王義川Threads

民進黨立委王義川廿一日在社群平台發文，自曝在苗栗南庄的活動場合，向幼童宣講「白藍惡修三法」，更稱「教育要從小做起」；儘管王昨強調是私人場合非校園，但對幼童講述政治仍遭批評不妥。國民黨立委邱鎮軍表示，希望王義川向家長道歉，以後不要到苗栗荼毒苗栗子弟。

王義川社群影片曝光後，邱鎮軍服務處、辦公室接到不少家長的陳情電話。邱鎮軍表示，經查證，王義川是在苗栗縣南庄一家民宿裡，但不管是什麼樣的場合、什麼樣的地點，在這麼多小朋友面前講政治議題，把錯誤的政治觀念加諸在小孩子身上，非常不應該。

邱鎮軍指出，王義川一天到晚在政論節目、立院、社群媒體胡說八道，這是個人自由，但到地方來的時候，請王看一下場子適不適合講這樣的話，身為政治人物應該清楚，什麼時候該講什麼話、什麼時候不該講什麼話，希望王能夠做到這一點，同時也希望王盡快跟家長道歉。

對於相關指控，王義川回應，上周六晚上和朋友的私人聚會，分享立委心得和這幾天的衝突，現場都是朋友和他們的家人，到底哪裡政治進入校園？「現場不是幼兒園啦」。王並反問，當時才晚間八時許，在分享的時候，難道要叫小朋友不要聽，趕快去睡覺嗎？

苗栗縣府表示，事發在南庄民宿私人活動，並非在校園內。該民宿主人表示，王義川是臨時來的，他完全不知情，覺得很冤枉。

苗栗縣政府教育處表示，仔細看過影片，初步了解，王義川講話的場合排除在校園內，而是南庄鄉一家民宿的私人耶誕節聚會活動。

憲法訴訟法 財劃法 選罷法

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